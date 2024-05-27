世衛大會前夕 台灣民團遊行申請過程遇困難

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（中央社記者曾婷瑄、田習如日內瓦26日專電）來自海外各界的台灣民間團體今天循例在世衛大會召開前舉辦挺台遊行，但主辦人透露今年申請案到昨天才獲准，與以往老早就得到路權許可不同，且路線也被要求縮短。

第77屆世界衛生大會（WHA）於5月27日至6月1日在日內瓦舉行，台灣連續第8年未獲世界衛生組織（WHO）邀請參與。來自歐美等地的台灣僑民和留學生循往例舉辦遊行，但主辦的瑞士台灣協會會長謝瑾透露，今年她的申請過程未如以往順利。

謝謹告訴中央社，她從2019年開始舉辦「為台灣而走」遊行，每年都約在2、3月就開始申請路權，但今年遲遲未收到許可通知，過程中聯絡十幾次仍未獲明確答覆，直到遊行前一天才核准，「很不一樣，路線也跟我們縮短」。

她還說在參與上午世衛官方舉辦的健走活動時，一位日內瓦警察也特別把她找到角落關切，表示台灣不能有政治性的議題出現。她回應台灣人表達很和平，就是穿披風、帶著台灣黑熊，警察才放心離開。

面對較過去不尋常的狀況，謝謹說：「沒有關係，我們不怕，我們繼續做。」

立法院副院長江啟臣也跟跨黨派立委來到遊行現場，面對中國施壓不讓台灣參與國際組織，甚至阻撓記者進入世衛大會採訪，他告訴中央社，「對岸有時候用他自己的思維來看兩岸的事情，或來看台灣，那是會失真的。所以我出發前也講過，說停止打壓台灣、停止軍演，因為這對於改善關係，或者要讓台灣人民有好的感受，反而是背道而馳」。

江啟臣還說，「我們也不會因為這樣的打壓就停止努力。我想這反而會讓人民更團結，為了我們自己的共同目標來努力」。

民進黨立委王正旭為治療癌症的醫師，曾參與世衛旗下的國際防癌聯盟（UICC）。他告訴中央社，台灣癌症研究做得非常好，常會把資料送到總部位於日內瓦的UICC，「台灣的（研究）成果通常會變成官方網站的內容」。

王正旭指出，台灣很願意把照護癌症等疾病患者，或針對新型疾病，能透過好的方式、研究與成果跟全世界分享，如果說台灣缺席，那對全球來講都是損失。

來自南非的寇克伍德（Jonathan Kirkwood）曾在台北居住13年，娶台灣人為妻，「台灣是我第二個家」。如今他於瑞士教書，也在蘇黎世開餐廳，每年都來參加聲援台灣參加WHA的遊行。

他表示，「台灣本身就是獨立國家，我們只是需要世界承認這個事實。中國不承認台灣並不構成台灣無法加入國際社會的原因」。

提到台灣參與世衛，他說道：「台灣有非常多可以貢獻，也值得從這些關係中獲益。『健康』是聯合國一切的核心，無論是身體、心理、社會，免於歧視的自由、擁有人權自由，這是每個人類都值得擁有的核心。」

台灣叩關多年未果，寇克伍德認為不該氣餒，「永遠都有機會，永不放棄希望，要抗戰到底」。

在日內瓦修讀政治相關課程的高同學表示，她從15歲以來的夢想就是在聯合國或相關體系工作、投入和平議題領域，但來到日內瓦兩年後發現不論申請志工或實習等活動，台灣人要進入聯合國體系在國籍上都會遇到非常多被刁難的情況。

因此她會在課堂上分享台灣的遭遇，「直到我講了之後，他們才知道原來世界上有這麼一群人是遇到這種困境的」，因此她的國際朋友也會來參加遊行聲援台灣。（編輯：陳彥鈞）1130527