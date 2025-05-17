PLG沃特斯單節15分 勇士勝領航猿總冠軍賽聽牌

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（中央社記者黎建忠台北17日電）PLG總冠軍賽第5戰今天在桃園市立體育館登場，台北富邦勇士靠著洋將沃特斯，在第4節狂砍5記三分球、攻下15分帶頭反撲下，終場以86比83擊敗領航猿，取得3比2的聽牌優勢。

台灣職籃P. LEAGUE+聯盟總冠軍賽前4場結束，雙方戰成2比2平手，今天回到桃園璞園領航猿主場續戰，上半場領航猿就取得54比46領先。

第3節勇士陷入進攻當機，前7分鐘僅拿下3分，讓領航猿一度取得全場最大的15分優勢；不過來到關鍵的第4節，竟輪到領航猿手感急凍，單節全隊僅投進4球。

反觀在前3節僅拿3分的勇士洋將沃特斯（Brandon Walters），到第4節成了神射手，單節三分球6投5中、拿下15分，他個人得分比領航猿全隊的13分還多，順利幫助勇士逆轉勝。

沃特斯賽後接受轉播單位訪問時表示，「知道今天禁區打起來比較辛苦，所以就嘗試在外面找機會，隊友知道我手感好，就盡量把球傳到我手上，很開心我都有把握住機會。」

沃特斯強調，距離拿下總冠軍就差最後1場，「第6戰全隊都會打得更努力、更聰明。」

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領航猿以盧峻翔的21分最高，他個人在第4節就包辦8分；聯盟年度洋將伯朗（Alec Brown）上半場轟下15分，但下半場僅再3分進帳。

根據PLG總冠軍賽前協定，接下來的的第6、7戰，都會在桃園市立體育館舉行，但名義上5月19日登場的第6戰將是勇士「主場」。（編輯：吳素柔）1140517