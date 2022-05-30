王毅訪問失利 中國未與太平洋島國達成安全協議

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（中央社斐濟首都蘇瓦30日綜合外電報導）中國外交部長王毅與10個太平洋島國今天未能就安全議題達成一份廣泛的協議。先前相關人士發出強烈警告，指這類協議將把區域推入「北京的影響力範圍」。

法新社報導，中國和10個太平洋島國召開的領袖與外交部長視訊峰會，預定討論有關中國對南太平洋安全、經濟和政治事務顯著提高參與程度的數項提案。

不過，數名區域領袖對此表達深切疑慮後，這番努力似乎難盡全功。

峰會主持人之一、斐濟總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）在會後表示：「我們一如既往，將達成共識列為優先。」他說，有必要取得廣泛同意，才能簽署任何「新的區域協議」。

王毅目前正在斐濟首都蘇瓦訪問，這是他閃電訪問太平洋島國10天行程的一部分。中國正與美國及其盟邦在具有重要戰略地位的太平洋地區進行外交角力。

在王毅出訪前，北京提議一份協議，由中國訓練太平洋島國的警察、參與這些國家的網路安全事務、擴大彼此政治連結、進行敏感的海圖繪製，以及取得更多島上和海中的天然資源。

為了增加提案吸引力，北京還提議提供數千萬美元金援、與太平洋島國達成自由貿易協議，以及進入中國14億人口龐大市場的管道。

不過，密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）總統帕努埃洛（David Panuelo）致函其他太平洋島國領袖警告，中國提議的協議「不坦白」，會「確保中國對政府的影響力」以及對這些國家關鍵產業的「經濟控制」。

在今天的閉門會議結束後，王毅並未直接提及名為「共同發展願景」的提議書，僅表示雙邊將「繼續進行持續的深入討論與諮商，以更進一步形成合作的共識」。

王毅還說，10個太平洋島國已同意就中國的「一帶一路」基礎建設倡議達成合作備忘錄（MOU）。他並呼籲擔憂北京意圖的人士勿「過於焦慮和緊張」。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110530