中國內外形勢不佳 黨媒：集中精力辦好自己事

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（中央社記者張淑伶北京2日電）中共黨媒人民日報今天在頭版刊登長文「集中精力辦好自己的事情」，力求在嚴峻的內外環境下凝聚全民共識。文中反覆引用習近平語錄，並稱中國人絕不會被「中國崩潰論」所動搖。

這篇署名「任理軒」的文章約8300餘字，「任理軒」是「人民日報理論宣傳」的諧音。中國經濟週刊去年11月的報導曾指出，近年來，每逢重大時間節點、重要宣傳戰役，人民日報都會推出「任理軒」署名文章，發揮統一思想、凝聚力量的重要作用。

這篇文章說，一段時間以來，烏克蘭危機導致國際形勢繼續發生深刻複雜變化，中國COVID-19疫情防控正在經受嚴峻考驗，中國發展環境的「複雜性、嚴峻性、不確定性」上升。至於如何應對，文章引述中共總書記習近平所說：「保持定力，增強信心，集中精力辦好自己的事情，是我們應對各種風險挑戰的關鍵。」

文章說，對於中國這樣一個體量巨大、向上發展的國家來說，外因不起決定性作用，能不能實現第2個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢，「歸根結底要看內因，看我們能不能集中精力辦好自己的事情」。

文章並以1980年代末、1990年代初為例，當時面對蘇聯解體、東歐劇變的國際形勢，當時按照已故領導人鄧小平提出的「要冷靜、冷靜、再冷靜，埋頭實幹，做好一件事，我們自己的事」，頂住了壓力，打開了改革開放新局面。如今面對「美國挑起中美經貿摩擦和各種極限施壓」，「我們從容不迫、頂住壓力，集中精力辦好自己的事情，我國發展躍上新的大台階」。

文章說，美西方一些國家竭力遏制打壓中國，但在全球重大事務中，國際社會空前關注中國的態度，重視中國主張、中國方案，「根本原因就在於我們集中精力辦好自己的事情，經濟實力、科技實力、綜合國力和國際地位不斷提升，已成為世界上舉足輕重的大國」。

如何辦好自己的事情，文章稱中國「有用好重要戰略機遇期和把握新機的能力、有持續快速發展積累的堅實物質基礎和戰略回旋空間、有自信自強的強大精神力量、有中國共產黨的堅強領導和中國特色社會主義制度的顯著優勢」。

文章並稱，今天的中國人民，「絕不會被所謂『中國崩潰論』『西方優越論』等險惡鼓譟所動搖、所迷惑」，也絕不會被「美西方」一些國家的圍堵遏制、極限施壓所屈服、所脅迫。

在疫情應對方面，中國民間今年以來反彈聲浪增加，這篇文章重申堅持「動態清零」總方針，宣稱今年3月以來與Omicron變異株的鬥爭充分說明，「『動態清零』總方針是完全必要、完全可行的，能夠最大限度保護人民群眾的生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響」。

文章還稱，「一些國家『躺平』是抗疫失敗後的無奈之舉，實則代價慘痛、危害深遠。我們不能受其誤導影響而動搖『動態清零』的決心，讓來之不易的抗疫成果付諸東流」。

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文章也指出，集中精力辦好自己的事情，必須「堅持以經濟建設為中心」，穩中求進推動經濟高品質發展；並重申堅定不移擴大開放，「絕不是要封閉起來搞建設，而是要以全球視野、用全球資源、聚全球英才辦好自己的事情」。

文章最後指出，「要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導」，集中精力辦好自己的事情，著力保持平穩健康的經濟環境、國泰民安的社會環境、風清氣正的政治環境，以實際行動迎接今年中共20大（第20次全國代表大會）勝利召開。（編輯：周慧盈）1110602