薩摩亞與中國簽雙邊協議 擴大合作與經濟接觸

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（中央社薩摩亞阿庇亞28日綜合外電報導）大洋洲國家薩摩亞今天與中國簽訂雙邊協議，承諾將「擴大合作」。中國外交部長王毅正在訪問一連串南太平洋國家，引發西方國家關切。

法新社報導，這份協議是在中國代表團訪問南太平洋8個國家期間簽訂，目前還不清楚協議內容細節，但根據數個太平洋國家收到且在稍早外洩的草案，這份協議勾勒了擴大安全與經濟接觸的計畫。

中國派出代表團訪問南太平洋國家，讓西方領袖急得向此區領導人喊話，敦促他們拒絕中國企圖將安全觸角延伸到此區的任何舉動。

薩摩亞政府發布的新聞稿證實，中國外交部長王毅與薩摩亞總理馬塔法（Fiame Naomi Mata'afa）已見面，討論了「氣候變遷、疫情及和平與安全」。

當地媒體受邀見證協議簽訂，但現場不接受任何提問。

根據新聞稿，中國將持續向薩摩亞數個產業提供基礎設施發展援助，且將為未來的計畫設定新架構，「有待雙方敲定、同意」。

新聞稿提到：「薩摩亞與中華人民共和國將持續追求更廣泛的合作，以實現共同利益與承諾。」

中國代表團本週已訪問索羅門群島與吉里巴斯，昨晚抵達薩摩亞，預計將在今天下午前往斐濟，接下來預計將訪問東加、萬那杜、巴布亞紐幾內亞與東帝汶。

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索羅門群島上月與中國簽署一項廣泛的安全協議、出乎坎培拉當局意料之外後，澳洲新任外交部長黃英賢（Penny Wong）昨天訪問斐濟，尋求拉攏這個島國，以與中國爭奪區域影響力。

黃英賢在斐濟首都蘇瓦（Suva）告訴記者：「我們已公開表達對安全協議的關切。跟其他太平洋島國的看法一樣，我們認為這會帶來影響。我們認為由這個區域來決定區域安全，這一點至關重要。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110528