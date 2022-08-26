美參議員布蕾波恩抵台訪問 26日晉見蔡總統

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（中央社記者黃雅詩台北26日電）美國共和黨籍聯邦參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）昨天深夜抵台，26日上午將晉見總統蔡英文，拜會國家安全會議秘書長顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

布蕾波恩搭乘呼號「忍者91」（NINJA91）的美軍UC-35A專機於昨天深夜11時45分抵達松山機場，外交部北美司司長徐佑典代表接機。

外交部發布新聞稿指出，布蕾波恩25日至27日訪台，對布蕾波恩參議員來訪表達誠摯歡迎。

外交部指出，布蕾波恩是「參院台灣連線」成員，自擔任聯邦國會議員以來對台灣高度友好，曾多次連署友台聯名函，支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）、推動華語文教育合作及台灣參與「印太經濟架構」（IPEF）。

外交部表示，布蕾波恩並曾在美國國會提出多項友台法案，包括前年2月提出「台灣主權象徵法案」（Taiwan SOS Act），以及在今年7月提出「台灣民主防衛租借法案」（Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act），支持授權美國總統以租借軍備方式協助強化台灣防衛能力。

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外交部指出，在中國持續升高對台脅迫，導致區域情勢緊張之際，美國國會議員再度以訪台等實際行動，展現對台灣堅定的支持與承諾，外交部至為感謝，相信本次訪問將有助持續提升台美在各領域的合作，更加深化雙方堅實的夥伴關係。

這是繼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日訪台，及美國聯邦參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）14日訪台之後，本月第3度有美國國會議員訪台。（編輯：林克倫）1110826