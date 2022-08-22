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美國印第安納州長：訪台捷足先登 形塑戰略夥伴關係

2022/8/22 11:57（8/22 12:20 更新）
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總統蔡英文（前左）22日在總統府接見美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）（前右）訪問團。蔡總統表示，印第安納州與台灣很有淵源，她期待，未來在既有的良好合作基礎上，彼此相互扶持、攜手前進，讓雙方關係更緊密、合作更深化。 中央社記者鄭傑文攝 111年8月22日
總統蔡英文（前左）22日在總統府接見美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）（前右）訪問團。蔡總統表示，印第安納州與台灣很有淵源，她期待，未來在既有的良好合作基礎上，彼此相互扶持、攜手前進，讓雙方關係更緊密、合作更深化。 中央社記者鄭傑文攝 111年8月22日
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（中央社記者葉素萍台北22日電）美國印第安納州州長侯康安今天會見總統蔡英文指出，當雙方經濟一起成長時，一定可以與台灣形塑戰略夥伴關係；他說，「在這個時間點要慎選夥伴，你的合作夥伴是誰非常重要。」

蔡總統今天在總統府接見美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）訪問團。

侯康安致詞提到，印第安納州是台灣第一個締結關係的姐妹州，有非常淵遠流長的歷史；雙方有堅實的友誼與夥伴關係、堅若磐石、日益強健，就像印第安納州出產的石灰岩。

他說，很高興做為疫情爆發後第一個來訪的美國州長，因為像這樣的機會不可能會有第二次，他真的是捷足先登了。

侯康安說，印第安納州州民與台灣有許多共享價值、共同利益與目標，接下來有更多機會，強化並且耕耘彼此的關係；當雙方經濟一起成長時，一定可以與台灣形塑戰略夥伴關係。

總統蔡英文（右2）22日在總統府接見美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）（右）訪問團，並與團員一一致意。 中央社記者鄭傑文攝 111年8月22日
總統蔡英文（右2）22日在總統府接見美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）（右）訪問團，並與團員一一致意。 中央社記者鄭傑文攝 111年8月22日

侯康安指出，印第安納州是全美FDI外國直接投資額最大的州，台灣有十大企業都在印第安納州FDI的投資行列，尤其聯發科也加入印第安納州FDI的行列，期待與聯發科繼續合作。

侯康安表示，印第安納州致力於打造堅韌的未來經濟，尤其是要運用與台灣堅實夥伴關係與淵源，「因為在這個時間點要慎選夥伴，你的合作夥伴是誰非常重要」。

他認為，隨著台灣做為印第安納州的夥伴，一定可以對未來進一步創新，打造全球解決方案，因為印第安納州有堅實的實力，也能夠有非常堅實成果。

侯康安說，印第安納州與台灣也會進一步進行許多科技研發；他向蔡總統提到，雖然他戴著口罩，但其實他的笑容非常燦爛，他很期待接下來要在台灣簽署一系列的備忘錄，這些備忘錄一定可以讓彼此進一步打造更堅實的未來。

他說，印第安納州將與台灣簽的備忘錄，會做為經濟夥伴關係重要基礎，讓彼此在許多關鍵產業進一步合作，例如半導體、生化、科技、尖端製造等方面，此外，普度大學（Purdue University）要與台灣兩間大學所簽的備忘錄，也會進一步深化在研發面、研究面的夥伴關係。

侯康安表示，全世界都知道供應鏈的管理以及韌性非常重要，尤其半導體牽連許多尖端研發，這會影響每一天、每個人。

他並說，印第安納州與台灣多年來打造的許多合作關係，這次會進一步深化，他期待打造共同的未來，尤其是在這樣投資與創新的黃金年代。（編輯：翟思嘉）1110822

總統蔡英文（右）22日在總統府接見美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）（左）訪問團。蔡總統說，台灣有能力、也有意願加強與民主夥伴合作，共同建構民主晶片永續供應鏈，一起維護共享價值、創造更多的繁榮。中央社記者鄭傑文攝 111年8月22日
總統蔡英文（右）22日在總統府接見美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）（左）訪問團。蔡總統說，台灣有能力、也有意願加強與民主夥伴合作，共同建構民主晶片永續供應鏈，一起維護共享價值、創造更多的繁榮。中央社記者鄭傑文攝 111年8月22日
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