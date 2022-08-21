美印第安納州長不顧中國施壓來台 本週也將訪韓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國印第安納州州長侯康安（後）21日抵台訪問，加入不顧中國施壓而訪台的美方官員行列。（圖取自twitter.com/GovHolcomb）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日綜合外電報導）美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）今天抵達台北，成為又一位不顧中國施壓而訪台的美國官員。侯康安推文表示，他本週也將造訪南韓，與台韓發展關係讓他備受激勵。

路透社報導，侯康安推文表示：「本週我將與台灣及南韓建立新關係、強化長期既有關係、鞏固關鍵產業夥伴關係，我備受激勵。」

侯康安形容此行是「經濟發展之旅」，同時提到他是兩年多前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情開始以來，首位訪台的美國州長。

侯康安在自己的推特帳號寫道：「我們的代表團本週將會晤政府官員、商界領袖與學術機構，以進一步強化印第安納州與台灣、南韓的經濟、學術和文化連結。」

侯康安晚間率團搭機抵台訪問，明天將晉見總統蔡英文，另將接受外交部長吳釗燮款宴，及拜會相關政府機關及半導體廠商代表。

外交部發布新聞稿指出，侯康安21日至24日率領經貿及學術代表團訪問台灣，他是自COVID-19疫情爆發以來首位來台訪問的美國州長，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，這是侯康安首次訪問台灣，相信這次訪問將有助持續提升與強化雙邊各項關係，並深化台美互惠互利的夥伴關係。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1110821