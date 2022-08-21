防台灣有事 日本考慮擁有逾千枚遠程飛彈

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（中央社記者楊明珠東京21日專電）鑑於台灣有事（有緊急狀況）等情況可能發生，日本已決定要引進遠程巡弋飛彈，目前考慮擁有將逾1000枚，部署地以日本西南群島至九州一帶為主。

日本讀賣新聞獨家報導，多名日本政府相關人士透露，日本政府打算將部署於陸上自衛隊的「12式地對艦誘導彈」的射程從目前的100多公里延伸為約可及於北韓、中國沿岸地帶的1000公里的程度。此外，也將改良為可從艦艇或戰機發射。

日本政府決定，陸射改良型飛彈的部署時間將比原訂計畫提早約2年，最快2024年度部署。將來也會運用於對地攻擊。

日本政府今年底將修訂國家安全保障戰略等國防3文件，預料將提出基於自衛目的，須擁有攻擊敵方發射飛彈基地等的「反擊能力」的主張。改良型飛彈將是「反擊能力」的核心。如果要早日擁有逾1000枚遠程飛彈，有必要增加研發飛彈的企業的生產線。

日本防衛省考慮創設支援相關企業設備投資的制度，將在2023年度預算概算要求列入相關經費。

報導說，日本政府之所以要擁有大量的遠程飛彈，主要是因為相較於中國擁有強大的飛彈攻擊能力，美日與中國的差距甚大。

日本至今的方針是不擁有「敵基地攻擊能力」（反擊能力），因此未部署可以展開對地攻擊的長程飛彈。美國1987年與蘇聯簽署中程核飛彈條約（INF），禁止開發射程介於500至5500公里的陸射彈道飛彈和巡弋飛彈，此條約直到2019年8月才失效。美國正在開發，但尚未擁有。

美國國防部分析等指出，中國擁有射程涵蓋日本的陸射型中程彈道飛彈約1900枚、中程巡弋飛彈約300枚。

北韓也部署射程涵蓋日本的彈道飛彈數百枚。中國和北韓還正在研發變軌飛行、很難被攔截的高超音速飛彈。日本自衛隊若只以反飛彈攔截，將難以因應。(編輯：韋樞)1110821