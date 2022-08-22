印第安納州與台簽經貿MOU 州長盼供應鏈痛苦變優勢

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（中央社記者黃雅詩台北22日電）美國印第安納州長侯康安今天與經濟部簽署一份經貿合作備忘錄，他表示重點合作領域包括半導體、生技、再生能源等。他談到此行也將拜訪台灣頂尖半導體廠商，目的是希望「將供應鏈的痛苦轉為優勢」。

媒體詢問中國近日因美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台發動軍演，他是否認為中國過度反應或擔憂訪台引起中國報復。侯康安說，美國是聯邦政府制度，他這次是代表印第安納州來台促進產業交流，因此他不會去評論美國聯邦政府的外交政策。

外交部今天上午舉行簽署儀式，首先由侯康安（Eric Holcomb）與經濟部政務次長陳正祺簽署「台灣-印第安納經濟合作及貿易關係瞭解備忘錄」。

接著由台灣緯創公司董事長林憲銘與美國普度大學（Purdue University） 工學院代院長朗斯壯（Mark Lundstrom）簽署產學合作備忘錄。外交部長吳釗燮、行政院農委會、教育部、國科會、勞動部與美國在台協會台北辦事處（AIT）等單位官員都出席觀禮。

侯康安是COVID-19疫情爆發以來，首位訪問台灣的美國州長，也是近17年來首位訪台的印第安納州州長。根據州長室新聞稿侯康安在台灣行之後將轉往南韓訪問，印第安納現有1050家外商，其中台灣占10家，南韓占12家。

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侯康安致詞時表示，他相信透過此備忘錄展開合作，不單能嘉惠印第安納州和台灣，也是與全球進行連結，「我對身為台灣的夥伴感到驕傲」。

印第安納州積極與台灣半導體廠商合作，聯發科今年6月底甫宣布，將與美國普度大學合作，在印第安納州西拉法葉（West Lafayette）成立半導體晶片設計中心，並初步計畫朝晶片設計學位課程、下世代運算和通訊晶片設計等方向展開先進前瞻技術的研究合作，雙方合作是今年「2022 Select USA 投資高峰會」期間達成的協議。（編輯：蘇志宗）1110822