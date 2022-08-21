金融時報：北京施壓未果 台灣本週再迎美國會訪團

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（中央社記者陳韻聿倫敦21日專電）英國「金融時報」報導，無視北京施壓，除了22日有日本跨黨派議員訪問台灣，當週週末台灣還將迎接一個美國國會訪問團，這也是本月第3個美國國會訪台團。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2至3日率團訪台，北京至今持續藉故在台灣周邊舉行軍事演訓，並向各國政府和國會加強施壓，企圖阻撓各國政要訪台。

七大工業國集團（G7）成員國及歐盟外長3日即發布聯合聲明，指出各國議員在國際間旅行、訪問符合常規和慣例；北京以相關訪問為藉口在台灣海峽發動具侵略性的軍事行動，毫無正當性。

裴洛西訪台後，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）14日也率團抵台進行2天訪問，中方再度宣布在台灣周邊舉行軍演。若「金融時報」（Financial Times）20日的報導屬實，這意味中共的文攻武嚇未能阻擋美國政要接續訪台、北京未能徹底孤立台灣。

曾在駐美國代表處擔任政治組組長的趙怡翔說，中國企圖嚇阻各國政要訪台，但失敗了。

日本國會友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司、日華懇事務局長木原稔將於22日訪問台灣。「金融時報」指出，日本政府未對此表示關切，但擔憂台海情勢緊張恐影響日中關係的微妙平衡。

一名日本高階官員表示，今年是日中建交50週年，政府感受到來自企業界的壓力；另一方面，日本外交官也傾向維持對中關係穩定。從這個角度來說，日本政府不宜「鼓勵」議員訪台。

日本是最強烈譴責中共近日軍演的美國盟友之一，尤其是因為共軍在軍演期間發射的飛彈有5枚落入日本專屬經濟海域。

不過，日本首相岸田文雄同時強調日中必須保持對話。國家安全保障局長秋葉剛男17日與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在天津舉行約7小時會談，觸及台灣、北韓、烏克蘭。

台灣方面，外交部16日表示，美國國會議員訪台行之有年，今年以來已累計19名國會議員訪台。「金融時報」指出，今年以來，已有14個非邦交國政府或國會代表團訪問台灣。（編輯：林憬屏）1110821