日華懇議員團22日訪台深化台日關係 將會蔡總統

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（中央社記者黃雅詩台北19日電）外交部今天宣布，日本國會友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司、日華懇事務局長木原稔將於22日訪問台灣，預計晉見總統蔡英文、副總統賴清德並拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃等多位政要。

外交部發布新聞稿指出，古屋圭司、木原稔22日至24日訪台，期間還將拜會外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全，就台日各項重要議題意見交換。訪賓也將赴汐止五指山國軍公墓弔唁前總統李登輝。

外交部指出，「日華懇」是日本國會最大友台議員團體，目前約有260多位國會議員加入，長年推動台日友好交流不遺餘力。

古屋圭司去年7月首次成功號召舉辦「台美日國會議員戰略論壇」，今年3月更促成蔡總統與日本前首相安倍晉三在「日華懇」總會進行視訊會談。

外交部指出，木原稔現任自民黨外交部會「台灣政策專案小組」副座長，曾協助召開台日執政黨國會議員「2+2」會談。古屋與木原兩位日本眾議員對台立場至為友好，均為台灣重要友人。

外交部強調，在威權國家意圖向外侵略擴張，引發區域情勢緊張及挑戰國際根本秩序之際，民主國家更應團結一致，共同捍衛自由民主共享價值。

外交部表示，台日同屬民主陣營，國民情感真摯友好，互動關係密切，深信此次「日華懇」訪團來台必能繼續深化台日全方位的實質友好合作關係。（編輯：翟思嘉）1110819