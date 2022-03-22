蔡總統與安倍視訊 日華懇大會通過力挺台灣決議文

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（中央社記者楊明珠東京22日專電）由約270名日本國會議員組成的日華議員懇談會總會今天在東京舉辦年度大會，總統蔡英文受邀與日本前首相安倍晉三視訊對談，大會還通過力挺台灣加入CPTPP等內容的決議文。

日華懇今天傍晚在東京一家大飯店舉行年度大會，安倍以顧問的身份出席這場大會，會中與蔡總統進行視訊會談，就台日友誼共同克服災難及共同抗疫、台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ CPTPP CPTPP 小百科 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。

內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。

成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。

緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。 資料來源：經濟部國際貿易局 看更多 關閉 ）、烏克蘭情勢與區域局勢，及確保自由開放印太戰略的和平穩定等各面向議題交換意見，雙方視訊對談將近30分鐘。

總統蔡英文（下）應邀與日本前首相安倍晉三（上）視訊對談，強調對於烏克蘭危機不能置身事外；日華懇重申支持台灣加入CPTPP。（日華懇提供）中央社記者楊明珠東京傳真 111年3月22日

這場視訊會談由日華懇會長、眾議員古屋圭司安排促成。在視訊會談中，針對烏克蘭局勢，蔡總統表示，台灣支持為自由民主而戰的烏克蘭，對台灣來說，此事不能置身事外，台灣與烏克蘭站在同一邊。」安倍則表示，俄羅斯對烏克蘭的侵略是對國際秩序的一大挑戰。安倍指出，絕對不容許以力量改變現狀。

在視訊會談中，對於日本重視台灣海峽和平穩定一事，蔡總統表達感謝之意。此外，對於日本去年提供台灣疫苗（6批共420.4萬劑），也表達感謝之意。安倍在會談中則是發表自己對「台灣有事」（有緊急狀況）的看法。蔡總統在視訊會談中對安倍表示，期待安倍訪問台灣。

駐日代表謝長廷受邀出席日華懇年度大會並發表演講。大會結束後，他與古屋一同出席記者會，古屋在記者會上透露，今天大會的「驚喜」就是蔡總統與安倍在大會上舉行視訊會談。謝長廷表示，日華懇安排蔡總統與安倍舉行視訊會談是歷史上第一次，別具意義。

謝長廷今天受邀在日華懇年度大會上演講時表示，進入令和時代（2019年5月起日本年號為令和），全世界面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、戰爭等的挑戰，台日是值得信賴的夥伴、友人，面對挑戰，友誼更顯重要，應一起團結共度難關，為打造未來50年、100年的台日友好關係而努力。

他說，上個月台灣政府已宣布解除對福島縣等5縣食品的進口管制，代表台灣願意接受國際標準，與世界同步的決心。台灣將盡最大的努力以期加入CPTPP及國際經濟組織等。

駐日代表謝長廷發表演說時表示，盼台日團結克服難關，打造未來50年、100年台日友好關係。中央社記者楊明珠東京攝 111年3月22日

談到烏克蘭局勢，謝長廷表示，國際局勢趨於嚴峻， 絕對不容許以力量改變現狀的作法，台灣將與日本等理念相近的國家團結面對。台灣對烏克蘭進行人道支援，力挺烏克蘭，盼能扮演好全世界民主社會負責任成員的角色，與美日等理念相近國家攜手，維持台灣海峽與區域的和平穩定，對自由開放的印太的實現做出貢獻。

日華懇大會今天做出的決議文共有14項，包括日華懇認為以力量改變現狀是對國際社會的一大威脅，將盡最大努力與台灣合作，尊重自由、民主、法治的基本價值，以維持國際秩序。

日華懇認為台海的和平穩定相當重要，以俄羅斯侵略烏克蘭的這個教訓為鑑，考慮到亞太地區可能發生激變的國際關係，為了不出現以經濟力或武力片面改變現狀的情況發生，日本要與同享價值觀的國際社會合作，也期待台灣能與「太平洋諸國論壇」同調、對自由開放的印太的實現做出貢獻。

決議文指出，台灣儘管與中國相近，卻能在防疫上做好超前部署，守護人命，堪稱世界上防疫最成功的案例。日華懇支持台灣參加世界衛生大會（WHA），可以像其他各國一樣同樣獲得在公開場合自由發表意見的機會，力挺台灣的睿智讓世界共享。此外，也期待日本政府能與台灣的衛生福利部疾管局加強合作。

決議文指出，台灣對於福島等5縣的食品進口管制已大幅放寬，以台灣能接受CPTPP協定的原則、滿足協定的高水準及目前CPTPP（TPP11）的協議為前提，日華懇支持台灣加入CPTPP協定。

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日華懇樂見日本台灣交流協會及台灣日本關係協會之間所達成協議日台經濟夥伴委員會重啟，期待委員會的成果有助於台灣加入CPTPP。日華懇認為，在進行CPTPP協商時，政府間的實務交流極為重要，期待能完善協商環境。

決議文還表示，基於經濟安全保障的觀點，要重新調整國際供應鏈的話，台日有必要進行合作，日華懇將積極予以支援。將以台積電在日本設廠的計畫為基礎，台日共享製造業的未來藍圖，經由台日合作在世界市場共享優勢。而且，不僅是製造業，也能廣為透過人才培育等，在科技領域等進行合作，發展交流。（編輯：黃自強）1110322

日本國會最大團體日華議員懇談會總會22日在東京舉辦年度大會，會中安排總統蔡英文與日本前首相安倍晉三視訊對談。圖為安倍與駐日代表謝長廷進場。中央社記者楊明珠東京攝 111年3月22日