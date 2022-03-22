蔡總統與安倍視訊 談台灣加入CPTPP、烏克蘭情勢

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（中央社記者溫貴香台北22日電）日華議員懇談會總會今天傍晚於東京舉辦年度大會，總統蔡英文受邀與日本前首相安倍視訊對談，就台灣加入CPTPP、烏克蘭情勢與區域局勢等交換意見。

總統府晚間發布新聞稿表示，日華議員懇談會總會今天傍晚在日本東京舉辦年度大會，總統蔡英文受邀以視訊方式與日本前首相安倍晉三進行對談。

總統府發言人張惇涵表示，蔡總統與安倍就台日友誼共同克服災難及共同抗疫、台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、烏克蘭情勢與區域局勢，及確保自由開放印太戰略的和平穩定等各面向議題交換意見，雙方視訊對談將近30分鐘。

張惇涵表示，總統感謝日華議員懇談會會長古屋圭司的邀請，並誠摯感謝安倍及現場與會的日本參眾議員長年對台灣的大力支持。

他說，基於尊重主辦方，依照台日雙方溝通，視訊內容預計明天由日華議員懇談會發布。中華民國駐日代表謝長廷也在東京參與今天大會。（編輯：謝佳珍）1110322