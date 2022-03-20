俄侵烏克蘭 日民調：近9成日人對中國可能犯台不安

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京20日綜合外電報導）受俄羅斯入侵烏克蘭影響，日媒最新民調顯示，高達7成5受訪者對可能引發中國武力侵犯台灣及釣魚台列嶼感到憂慮；另一份日媒稍早民調也顯示，近9成受訪者對中國是否犯台感到不安。

日本共同社今天公布19日及20日所做最新民調指出，75.2%受訪者對俄羅斯入侵烏克蘭可能引發中國武力侵犯台灣及釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）感到憂慮。

另外，每日新聞與社會調查研究中心19日也公布一份民調，被問到俄國軍事侵略烏克蘭，是否感受到日本安全保障遭受威脅的不安，46%受訪者表示「感到強烈不安」、41%受訪者「感到某種程度的不安」，總計約87%受訪者感到不安。

談到日本政府對俄羅斯採取經濟制裁措施，59%受訪者認為「適當」，更有30%受訪者認為應採取更強烈的制裁手段；僅有5%受訪者認為沒必要制裁。

被問到是否感受到中國可能武力犯台的不安，56%受訪者表示「感到強烈不安」、33%受訪者「感到某種程度的不安」，合計89%受訪者感到不安。

報導指出，似乎是受到俄羅斯無視國際法進行侵略行為影響，受訪者對中國會不會以統一為目標發動對台進攻的警戒感升高。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110320