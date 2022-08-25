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致力傳承族語 已故頭目王成發獲頒原民會獎章

2022/8/25 13:38
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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）花蓮縣前原住民族總頭目王成發15日過世，享壽88歲，生前致力阿美族語及文化傳承，原民會副主委林碧霞今天於追思禮拜代表頒發二等原住民族獎章，感謝頭目一生對族群文化貢獻。

王成發擔任花蓮縣光復鄉太巴塱總頭目20多年，曾擔任Cilangasan阿美族部落學校校長，並受邀到國立東華大學原住民民族學院駐校院耆老與文化顧問，不惜辛勞往返學校、部落間，為阿美族語教學、文化傳承及復振奉獻心力。

總統蔡英文2015年參選期間，曾至太巴塱部落參訪，王成發以阿美族人為幼兒命名的傳統儀式，由長輩為蔡總統拉一拉耳垂、摸摸她的鼻子表示「祝福」，替總統取阿美族名字「巴奈」。

花蓮縣長徐榛蔚今天也前往致贈表揚狀，感謝王成發長期對原民文化的奉獻，她回憶，每一次Ilisin （豐年祭）中頭目執導莊嚴部落祭儀的場景，以智慧引導部落族人的身影，是溫暖的原住民族巨人。

王成發追思禮拜今天上午舉行，包括國民黨籍立法委員傅崐萁、鄭天財、前花蓮縣長謝深山、花蓮縣議員蔡依靜及眾多部落族人出席，追悼頭目。（編輯：李錫璋）1110825

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