友邦帛琉副總統27日訪台 將晉見蔡總統

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（中央社記者黃雅詩台北25日電）外交部今天表示，帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）應政府邀請，將於27日至31日率團訪台。

外交部今天舉行例行記者會，亞東太平洋司司長周民淦表示，此次是席嫵杜上任以來首次訪問台灣，期間將晉見總統蔡英文、會晤副總統賴清德，及接受外交部長吳釗燮款宴。雙方將就兩國合作及共同關切議題交換意見。

周民淦指出，席嫵杜兼任司法部長，掌管司法、安全及防災等議題，在台期間也將拜會法務部、海洋委員會海巡署、國家科學及技術委員會、國家災害防救中心及中央災害應變中心，瞭解台灣在災害管理上的經驗，展現台帛在對抗氣候變遷互為重要夥伴關係。

周民淦表示，席嫵杜也將視察帛琉駐台大使館及接見帛琉在台學生，並參觀順益原住民博物館及相關文經建設。

外交部指出，台灣與帛琉自1999年建交23年以來，兩國在農漁業、基礎建設、教育文化、資通訊、潔淨能源、海巡及公衛醫療等領域互動密切，近年來更持續拓展合作領域，成果各界有目共睹，雙邊邦誼緊密友好。（編輯：謝佳珍）1110825