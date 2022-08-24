民進黨中常會邀張五岳 專案報告中共20大情勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北24日電）民進黨中常會今天邀請淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳專案報告「中國政經情勢」。總統兼民進黨主席蔡英文說，會嚴密且即時掌握周邊軍事動態，並和各方盟友密切聯繫、共同協力，防杜區域安全情勢的升高。

民進黨中常會邀請張五岳以「中國政經情勢」為題進行專案報告。

2015年時任總統馬英九與中國大陸國家主席習近平在新加坡舉行「馬習會」，張五岳也隨同馬英九前往新加坡，擔任隨行顧問。

民進黨內人士說，張五岳是兩岸專家，與藍綠都有互動，張五岳也是民進黨中國事務部的諮詢顧問。

民進黨中常委林俊憲會後受訪指出，張五岳向中常委們分享中共20大情勢，以及往後幾年習近平繼續掌權下，兩岸可能產生的變局。

林俊憲轉述幾個觀察的關鍵，如觀察習近平有無栽培指定接班人、中共政治局常委有沒有新世代「七上八下」，以及中國國務院總理李克強與其他派系人事權力的布局，同時，張五岳提到中國有很嚴重的內部問題，例如封城產生的經濟問題，中國內部問題相當麻煩、壓力非常大。

與會人士轉述，張五岳提到，中共20大前面臨的經濟大挑戰，包括堅持嚴格防疫、動輒封城，影響內需與經濟發展，又如天熱缺水、限電影響到企業的營運與民眾生活；青年（16到24歲）失業率達近20%等。他也指出，2012年起中國國內生產毛額（GDP）成長率不斷下滑，但政治上卻不斷集權擴權。

民進發言人謝子涵會後轉述，蔡英文謝謝張五岳對「中國政經情勢」所做的報告，讓大家對中國政經變化能有更全面的了解與研判。

蔡英文說，會嚴密且即時掌握周邊軍事動態，維護內外交通、經濟及金融市場的正常與穩定；並和各方盟友密切聯繫、共同協力，防杜區域安全情勢的升高。

蔡英文表示，台灣是負責任的國際一員，必將擔起維護區域安全和平與經濟繁榮發展的責任，同時也會積極推動國際參與、走向世界。「我們不會主動挑起爭端，但會堅定地捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線」。（編輯：翟思嘉）1110824