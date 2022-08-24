余苑綺癌逝 蔡總統、賴副總統赴靈堂弔唁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

藝人余天、李亞萍的二女兒余苑綺21日癌逝，台北靈堂開放各界追悼，身兼民進黨主席的總統蔡英文（前中）24日下午在中常會後到余苑綺靈堂致哀。中央社記者鄭清元攝 111年8月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北24日電）藝人余天、李亞萍二女兒余苑綺癌逝，今天是靈堂開放第2天，總統蔡英文、副總統賴清德皆抵達致意。余天說，蔡總統曾替余苑綺證婚，因此特別難過，也請他們夫妻倆保重身體。

勇敢抗癌8年的余苑綺，21日病逝台北榮總，享年39歲，留下一對年幼兒女。今天有許多政治人物前來弔唁余苑綺，副總統賴清德約下午1時30分抵達，在靈堂待了超過半小時才離開；身兼民進黨主席的蔡總統則在民進黨中常會結束趕來，約下午3時13分到場慰問。

另外，文化部長李永得與民進黨立委邱議瑩夫妻、國家安全會議秘書長顧立雄、教育部長潘文忠也前來致意。

余天含淚表示，很感謝總統、副總統還有很多長官過來，尤其余苑綺2019年婚宴就是由蔡總統親自證婚，讓她特別感傷，也安慰余天夫妻檔要放下，多注意身體。

余天說：「叫我們放下，我也很想要，但每天晚上2個人睡覺時，就會想到她（綺綺），眼淚就會掉下來」。

李亞萍也說，這麼多人關心綺綺，相信她在天之靈應該很安慰，也提到這幾天自己的血壓有點高，但要外界不用擔心，「我們會堅強的」。

演藝圈友人部分，71歲資深藝人張魁低調獨自弔唁，他說，余苑綺還在媽媽李亞萍肚子裡就認識她，自己和余天就像親兄弟，看他女兒這麼年輕就很捨不得，更說余天只要一通電話來，「在兄弟情誼下什麼都會幫忙」。

藝人侯怡君說，希望大家給余家人時間療癒、給他們喘息空間，也強調余大哥是她見過最好的爸爸、哥哥、兒子，相當了不起。（編輯：張芷瑄）1110824

藝人余天、李亞萍的二女兒余苑綺日前癌逝，副總統賴清德（前）24日下午前往靈堂致意。中央社記者鄭清元攝 111年8月24日

藝人余天、李亞萍的二女兒余苑綺21日癌逝，總統蔡英文（前左）24日下午前往靈堂弔唁，與余天（前右）握手致意。中央社記者鄭清元攝 111年8月24日

藝人余天、李亞萍的二女兒余苑綺21日癌逝，台北靈堂24日開放第2天，內政部長徐國勇（前）下午前往靈堂弔唁。中央社記者鄭清元攝 111年8月24日

藝人余天（前右）、李亞萍（前左）的二女兒余苑綺逝世，靈堂開放各界追悼，余天與李亞萍24日下午牽手在靈堂前受訪。余天說，很感謝總統蔡英文、副總統賴清德還有很多長官過來，尤其余苑綺當年婚宴就是由蔡總統親自證婚，特別感傷。中央社記者鄭清元攝 111年8月24日

藝人余天、李亞萍的二女兒余苑綺21日癌逝，台北靈堂24日開放第2天，藝人侯怡君（前）下午前往靈堂悼念。她表示，逝去至親，那種痛是痛徹心扉，旁人也只能安慰，希望大家給余家人時間去療癒、給他們喘息的空間。中央社記者鄭清元攝 111年8月24日

藝人余天、李亞萍的二女兒余苑綺21日癌逝，台北靈堂24日開放各界追悼，資深藝人張魁（圖）前往弔唁。中央社記者鄭清元攝 111年8月24日

藝人余天、李亞萍的二女兒余苑綺日前癌逝，余苑綺大姐余筱萍（前中）24日下午前往靈堂陪伴家人。中央社記者鄭清元攝 111年8月24日

藝人余天、李亞萍的二女兒余苑綺日前癌逝，國安會祕書長顧立雄（右）24日下午前往靈堂致意。中央社記者鄭清元攝 111年8月24日

藝人余天、李亞萍的二女兒余苑綺日前癌逝，文化部長李永得（左）24日下午前往靈堂致意。中央社記者鄭清元攝 111年8月24日