見科展得獎師生 總統：科技克服考驗展現台灣韌性

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（中央社記者葉素萍台北25日電）總統蔡英文今天接見中小學科展第一名作者師生，她說，因為疫情，大家一起經歷與過去截然不同的學習方法與賽程；科技不僅克服種種考驗，也凸顯台灣充滿韌性的一面，她希望同學們未來能夠更上一層樓，讓台灣科技實力揚名國際。

蔡總統今天在總統府接見中華民國第62屆中小學科學展覽會第一名作者師生。

蔡總統首先恭喜這些學生，經過重重競賽，從1萬多件作品中脫穎而出，不僅拿下第一名，也展現出用創新解決問題的能力，真的非常厲害。

蔡總統說，這兩年因為疫情，大家一起經歷了與過去截然不同的學習方法與賽程，大家透過科技，共同克服疫情的挑戰，讓學習不間斷。

她說，今年為了全國學生長期專題研究的成果發表，主辦單位克服萬難，用線上評審方式，如期完成各項競賽評選的核心工作，將學生作品以及解說影片放在網路上，讓大家相互切磋交流並且分享給更多人欣賞。

蔡總統認為，從這個過程中可以看到，科技不僅克服種種的考驗，也凸顯台灣充滿韌性的一面；她相信，學生在競賽過程，體驗科學世界的無窮奧妙，也培養用科學解決方法的能力，這些都是很寶貴的經驗。

總統期待，大家未來能將科技創意應用在現實生活中，學習克服挑戰；另外還提到，上個月她在這裡剛見過今年代表台灣參加國際科技競賽的選手，他們的表現非常優異，她期盼在場優秀的學生們未來能夠更上一層樓，讓台灣的科技實力能夠揚名國際。（編輯：張均懋）1110825