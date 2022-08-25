接見日本學者 總統：捍衛台灣決心不因壓力恫嚇改變

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（中央社記者葉素萍台北25日電）總統蔡英文今天接見日本東京大學兩岸關係研究小組訪問團，她說，大家都看到中國近期在台灣周邊進行軍演，對區域安全帶來嚴重威脅，但台灣捍衛主權及守護民主自由的決心，絕不會因為壓力和恫嚇而改變。

蔡總統上午在總統府接見由日本東京大學「兩岸關係研究小組」召集人松田康博帶領的訪團。她致詞提到，訪賓都是長年關心台日關係與兩岸關係的學者專家，她很高興與大家見面交流。

蔡總統說，台灣研究是一個不論是學術上或實務上，都具有高度挑戰的工作。

她表示，松田康博率領的團隊不只對台灣的歷史、政治、經濟有深入的探討，在兩岸關係上也有很多的著墨。她期盼，日本學者能夠持續努力，讓台灣的研究受到更多重視。

蔡總統表示，這幾年台灣和日本不僅一起對抗疫情的挑戰，威權主義的擴張更讓大家深刻地體驗到國際民主陣營團結的重要性。

蔡總統感謝日本政府近年來在許多重要的場域強調對台海和平穩定的重視。她說，大家都看到中國近期在台灣周邊進行軍演，對區域安全帶來嚴重的威脅，她要再一次強調，台灣捍衛主權及守護民主自由的決心，絕不會因為壓力和恫嚇而改變。

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同時，蔡總統說，台灣身為國際社會負責任的一員，不會挑起事端或者是升高衝突，期盼民主國家攜手合作，共同維護區域的安全，也希望台日持續在各領域深化交流合作，一起促進印太區域的自由開放及穩定繁榮。

最後，蔡總統說，日前她剛接待了日華議員懇談會的訪問團，台日的情誼就是在一次一次的交流中不斷深化，她非常感謝大家對台日關係的關心和付出。（編輯：翟思嘉）1110825