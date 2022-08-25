日學者：自由開放是台灣最大優勢 盼早日開放國境

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（中央社記者葉素萍台北25日電）日本東京大學「兩岸關係研究小組」召集人松田康博今天向總統蔡英文提到，期待台灣的國境能夠早日進一步開放。他說，台灣最大的優勢是自由開放的社會，若台灣開放國境，來自各地的人就能向世界傳遞台灣的卓越表現。

蔡總統上午在總統府接見日本東京大學「兩岸關係研究小組」召集人松田康博訪團。

松田康博全程以中文致詞，他說，由於台灣還沒有恢復免簽入境，這次訪團只有簽證入境的成員，以及台灣籍的成員參加。

松田康博說，他自己大概有2年半無法訪問台灣，只能從遠處觀察台灣，感到非常寂寞。他並提出4點內容，做為隔了一段很長時間才來台灣的感想。

首先他提到，台灣的新冠肺炎防疫措施執行非常成功，台灣先前採取了清零政策，爭取到足夠時間讓疫苗的覆蓋率提高，目前流行的變異株具有很強的傳播力，但是毒性比較低，他相信在這階段，感染擴大是在實現生活正常化的過程當中，很難避免的。

松田康博認為，從全世界來看，能像台灣如此兼顧防疫政策和經濟發展的例子很少，他要向台灣政府及人民的出色防疫意識、執行力和靈活度表達敬佩。

其次，他提到國境開放的重要性，目前放寬所謂的入境檢疫措施是一個重大的課題。他說，他為了取得訪問學者的停留簽證，等了一年多，現在世界各地的中文學習者也希望能來台灣留學，此外，關心東亞的海外學者和專家也都渴望前來台灣訪問，親眼確認實際狀況，進行調查研究、意見交流。

松田康博表示，台灣最大的優勢在於是自由開放的社會，「越是開放、台灣的優勢就越能得到發揮」，如果台灣開放國境，包括觀光，來自世界各地的人就能夠向世界傳遞台灣的卓越表現。

他說，日本在這方面也面臨類似的難題，但是不管如何，期待台灣的國境能夠早日進一步開放。

接下來，松田康博提到台灣在安全保障方面的重要性。他說，從俄烏戰爭爆發，到中國在台灣周邊進行大規模軍事演習，世界上的民主主義正受到威脅，而世界各國正在重新發現台灣的價值，並對台灣的安全感到憂慮，但光是擔憂並不能解決任何問題，台灣與美國以及包括日本在內的美國盟友所協商的內容，以及所達成的目標是最重要的。

他認為，除此之外，對中國發出什麼樣的訊號也很重要，「但最重要的基礎是，台灣政府和人民要有保衛台灣的強烈意志與實力」，如果缺乏實力，無論是國際合作還是與中國的溝通都無法反映出台灣在安全上的利益。在這一點上，他認為應該密切注意台灣的主體性。

最後他提到，日本和台灣的關係已經進入一個良性的循環，日本向台灣提供新冠疫苗，台灣申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），以及台灣解除對日本食品的進口管制等，這些都不是獨立的事件，而是良性循環過程的一環。

松田康博說，可惜的是，作為這一良性循環的核心人物、前首相安倍晉三不幸去世，安倍是一位傑出的政治家，有很強的落實政策的能力，這是一個很大的遺憾，但是絕對不能中斷日台之間的這種良性循環。

松田康博表示，多年來他們觀察和研究台灣的政治、經濟以及兩岸關係，古人曰「天下興亡，匹夫有責」，雖然他只不過是一介書生，但他期望以今天的禮貌性拜會為契機，進一步加深對台灣的了解，再來向世界傳達台灣的價值。（編輯：張均懋）1110825