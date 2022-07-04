帛琉總統著MIT花襯衫 另類方式讓世界看見台灣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北4日電）外交部今天表示，帛琉總統惠恕仁近日在2022聯合國海洋大會穿著一件花襯衫，特別的是，這件襯衫由台灣協助帛琉以廢棄寶特瓶製作而成，惠恕仁用最環保的方式，讓台灣聲音以另一種方式被國際社會看見。

外交部透過臉書粉絲團表示，「2022年聯合國海洋大會」這幾天在葡萄牙里斯本舉行，台灣的友邦帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）呼籲，要解決海洋汙染不應該遺漏台灣，需要全人類共同合作來守護海洋。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外交部特別介紹惠恕仁在大會中穿著的海洋花襯衫。外交部提到，這件春夏新裝設計概念很簡單，就是「環保＋海洋永續」，由台灣協助帛琉蒐集廢棄寶特瓶操刀製作而成，惠恕仁親自展示襯衫、說明製程，讓現場與會者了解台灣絕對是國際社會處理海洋汙染不可或缺的夥伴，語畢獲得全場熱烈鼓掌。

外交部指出，這次聯合國海洋大會，中國蠻橫施壓台灣友邦吐瓦魯及帛琉，要求撤換友邦代表團中的台灣成員，不過惠恕仁用最環保、最海洋的方式，讓台灣的聲音還是以另一種方式被國際社會聽見。（編輯：謝佳珍）1110704