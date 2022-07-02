帛琉抨擊聯合國干涉代表團名單 阻台參與里斯本海洋大會

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（中央社里斯本1日綜合外電報導）太平洋友邦帛琉代表今天抨擊聯合國不讓台灣人列入帛琉代表團名單，參與在葡萄牙首都里斯本舉行的聯合國海洋大會（UN Ocean Conference）。

路透社報導，這名代表在閉幕式上說：「聯合國拒絕讓台灣2300萬人參與這場對話。大會沒給他們識別證，也不讓他們加入我方代表團，只是因為他們持有台灣護照。」

「我們認為這是侵犯我們主權權利…海洋議題是全球議題，我們呼籲大家不分彼此共同合作。」

一名美國代表說，「每個會員國都可以決定代表團的成員，這是長久以來的做法」，應由帛琉和吐瓦魯決定是否納入台灣人。吐瓦魯也遇上代表團內的台灣成員無法與會的情況。

這名代表說：「任何資格審查委員會都不應該施壓他們將那些人員踢出他們的代表團。」

紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）6月27日報導，由於中國要求吐瓦魯將代表團中的3名台灣成員踢出名單，吐瓦魯外長憤而退出當天開幕的聯合國海洋大會，以示抗議。

中國代表在帛琉介入後表示，台灣「問題」被提出「令人遺憾」，還說「台灣是中國一部分，不能參加聯合國會議」。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110702