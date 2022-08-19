吳釗燮贈勳帛琉駐台大使 表彰深化兩國關係貢獻

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（中央社記者黃雅詩台北19日電）外交部長吳釗燮今天代表政府頒贈帛琉共和國駐台大使歐克麗（Dilmei Louisa Olkeriil）「大綬景星勳章」，表彰她在台8年期間對於促進台灣與帛琉關係的努力與成就。

外交部發布新聞稿指出，各國駐台使節及歐克麗各界友人今天皆出席授勳典禮，氣氛溫馨隆重。

吳釗燮致詞時肯定，歐克麗自2014年到任以來，在台8年期間對於提升台帛關係不遺餘力，積極推動各項農業、教育、文化、醫療及觀光等議題的交流與合作，共同推行台帛旅遊安全旅行圈，並促成台灣及帛琉高層政要互訪，對深化兩國邦誼貢獻卓越。

吳釗燮也特別恭喜帛琉成功舉辦第7屆「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference, OOC），並感謝帛琉政府堅定支持台灣參與國際組織，也期盼歐克麗離任返國後，持續協助推動兩國交流並促進兩國人民情誼。

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歐克麗表示，她對於即將離任依依不捨，特別感謝台灣各界的熱心協助與友誼，也十分珍惜與各駐台大使間的工作情誼。歐克麗並表示，帛琉與台灣共享民主、自由及人權價值，帛琉很榮幸台灣是友善堅強的盟友，誠摯感謝台灣協助促進帛琉民生、防疫及觀光等各項發展，這是其8年任內台帛關係進展的最佳證明。

外交部表示，台灣與帛琉共和國於1999年建立外交關係，帛琉是台灣在太平洋地區的友好堅實友邦。近年來雙方在高層互訪、氣候變遷、旅遊觀光及教育文化交流等各項領域合作成效卓越；台帛兩國將在既有的合作基礎上，持續深化互利互惠的永續夥伴關係。（編輯：楊凱翔）1110819