訪台美國議員：行程意在展示雙邊關係密切

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）近期訪台的兩位美國國會議員表示，美國必須維持與台灣密切的關係、嚇阻中國強力干預台灣，且這些是美方可以在不改變美中關係現況下做到的。

民主黨籍聯邦眾議員貝耶（Don Beyer）是這個月稍早訪台的5位國會議員之一。他說，他和代表團其他成員確認支持美國長期以來的「一個中國」政策。

他在彭博電視節目「魏斯丁之平衡勢力」（Balance of Power with David Westin，暫譯）中表示：「我們認為，重要的是強調這樣的訊息，也就是儘管、或者正因為美國的『一個中國』政策，我們仍希望維持台灣現狀，並在可能情況下嚇阻任何中國對台灣採取的強力干預。」

在本月稍早的2天訪台行程中，貝耶和其他議員會見了總統蔡英文、外交部長吳釗燮和多位立法委員。

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率領這支國會訪問團的民主黨籍聯邦參議員馬基（Ed Markey）今天在記者會上說，美國有責任與台灣站在一起，以穩定的方式避免緊張局勢升級。他並拒絕接受中國官員指他與其他人訪台屬挑釁行為的說法。

馬基說：「沒有人可以吩咐我要站在哪裡或到哪裡去。」他又說：「最重要的是，我們要跟台灣政府保持強健的雙邊關係，但我們不能對中國的升級作出同等回應，我們有道德責任盡一切可能來維持台海的和平、穩定與嚇阻力。」（編輯：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1110824