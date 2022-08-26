員工家庭日滿場小朋友 蔡總統笑稱府最年輕一天

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（中央社記者賴于榛台北26日電）總統蔡英文上午與副總統賴清德出席「111年總統府暨國家安全會議員工家庭日」活動。面對滿場小朋友，蔡總統一進場就頻頻與孩童互動、發紅包，還笑說今天是總統府平均年齡最低的一天。

總統府今天發布新聞稿指出，蔡總統、賴副總統上午出席「111年總統府暨國家安全會議員工家庭日」，兩人與相關人員及眷屬親切互動、合影留念，現場氣氛熱鬧溫馨。

蔡總統致詞時表示，今天應該是總統府平均年齡最低的一天，因為總統府向來都是成年人的地方，今天很多小朋友，讓總統府突然年輕起來，她很歡迎，很高興今天能有這麼多人到總統府參加家庭日。

她也說，總統府每個人的工作都很重要，大家也都是為了下一代及更好的台灣在努力，政府將持續提升總統府內的友善育兒環境，包含原本暫停開放的「員工子女閱覽室」今年7月已重新開放。

總統表示，政府會繼續當家長的神隊友，減輕育兒的負擔，也請大家多多考慮，再接再厲多生一點，今天看到小朋友們四處跑來跑去，感覺真的很好。（編輯：林興盟）1110826