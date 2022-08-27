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蔡總統感念國寶音樂家楊兆禎 用歌曲發揚客家文化

2022/8/27 22:53
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（中央社記者林克倫台北27日電）總統蔡英文今天下午出席「風湧 新竹」2022總統府音樂會時表示，新竹的風一向又強又猛，孕育出新竹人堅韌茁壯的性格；她感念國寶音樂家楊兆禎，用優雅的歌曲作品關懷鄉土，傳承、發揚客家文化。

總統府音樂會首度移師新竹市舉辦，總統府晚間發布新聞稿，蔡總統下午出席音樂會致詞時表示，新竹是一座充滿魅力的城市，今年特別把主題訂為「風湧」；新竹市又名「風城」，因為特殊氣候和地形，讓冬天的風特別強。

總統指出，過去幾百年以來，新竹人在強勁的風中，堅韌茁壯，不只克服了種種挑戰，也發揮在地創新精神，把新竹打造成為台灣的科技人文首都。

總統特別介紹出生於新竹的國寶音樂家楊兆禎。她表示，楊兆禎是新竹之光，他生前致力於歌曲創作、音樂教育，以及客家民謠的推廣；用音樂關懷鄉土，傳承、發揚客家文化，楊兆禎的作品很優雅，並充滿著濃濃的台灣氣息。

總統特別以英語向現場各國使節代表致意說，過去這幾年全球受疫情影響，國際情勢也出現許多改變，台灣靠著全民的團結，以及和國際友人互相扶持，才能夠關關難過、關關過，「未來，讓我們一起繼續努力，克服所有的挑戰」。

總統府表示，音樂會分為「壯闊疾風，盛勢恢宏」、「剔透微風，純淨歌詠」、「明月清風，世代共融」等3個段落；秉持歷年公益性及推動音樂平權宗旨，廣邀新竹在地弱勢與原民學生、新住民家庭、新竹特殊教育學校及少年之家，共同參與感受樂音所帶來的共鳴與悸動。（編輯：林克倫）1110827

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