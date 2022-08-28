外交部：帛琉副總統訪團確診 暫緩拜會蔡總統行程

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（中央社記者游凱翔台北28日電）外交部今天表示，新光醫院上午替帛琉副總統兼司法部長席嫵杜訪團進行PCR採檢後，確認部分團員呈陽性，全團已暫停接下來在台灣期間的相關活動，並暫緩明天拜會總統蔡英文、副總統賴清德的行程。

對此，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統與賴副總統原定29日上午接見訪團行程將暫緩；若後續有確切的接見時間及形式，總統府將適時對外說明。

外交部副發言人崔靜麟下午表示，帛琉副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）伉儷訪團，依原訂行程已於昨天晚間抵達台灣。

崔靜麟指出，外交部以「外交泡泡」模式接待訪團，包含防疫措施在內的全程照料，並遵照外交泡泡防疫計畫及中央疫情指揮中心的規定及建議，於當晚替全團進行採檢。

崔靜麟說明，今天上午新光醫院替全團再次進行PCR核酸檢測，確認其中部分團員檢測結果呈現陽性，外交部得知後立即依防疫計畫與中央疫情指揮中心規定，全團團員已立即暫停接下來在台灣期間的相關活動，並基於安全考量，暫緩明天拜會總統蔡英文、副總統賴清德的行程，外交部將持續遵照中央疫情指揮中心指引，給予訪團適切照料。（編輯：楊凱翔）1110828