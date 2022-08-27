帛琉副總統：強化帛台海上與公共安全關係

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（中央社記者游凱翔台北27日電）台灣友邦、帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜今晚抵台後表示，帛台在人權、正義、法治方面有著相似信念，她此行代表帛台跨越30年以上的牢固雙邊關係，並盼強化海上安全、公共安全領域的雙邊關係。

帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）應台灣邀請，今天至31日率團訪問，此行是席嫵杜上任後首次訪台，期間將晉見總統蔡英文、會晤副總統賴清德，及接受外交部長吳釗燮款宴。

席嫵杜訪團班機晚上抵達桃園國際機場，她在機場致詞時表示，很榮幸並感謝台灣給她此次訪問機會，期待與台灣司法單位強化海上安全、公共安全領域雙邊關係，同時造訪台灣的國家災害防救中心及中央災害應變中心。

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席嫵杜指出，帛琉與台灣在人權、正義、法治方面有著相似信念，此行代表帛台跨越30年以上的牢固雙邊關係；她感謝台灣提供機會給帛琉學子在台接受教育，讓這些年輕人未來回到家鄉帛琉後可回饋家園、協助帛琉發展；因此，今天有16名帛琉學生與她同機抵台。

席嫵杜最後表示，期待未來這幾天在台灣的訪問，能透過對話深化與台灣的緊密合作關係。（編輯：林克倫）1110827