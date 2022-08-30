蔡總統視導澎湖前線部隊 讚官兵冷靜應對敵人挑釁

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總統蔡英文30日下午赴駐防在澎湖的海軍一四六艦隊視導，致詞時感謝海軍官兵守護國家安全。中央社記者游凱翔攝 111年8月30日

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（中央社記者游凱翔澎湖30日電）總統蔡英文今天視導駐防在澎湖三軍部隊表示，台海周邊情勢緊張，特別是駐防澎湖部隊因位處重要戰略位置，預警反應時間更短，肩負的防衛任務也更吃重；且遭遇敵人惡意挑釁，都能保持沉著冷靜。

秋節將近，蔡總統下午前往澎湖，依序視導空軍天駒部隊、澎湖防衛指揮部防空連、空軍第七雷達中隊、海軍一四六艦隊，由國防部長邱國正、副總長執行官鄭榮豐上將、海軍司令梅家樹上將等人陪同。

蔡總統在一四六艦隊致詞表示，台海周邊情勢緊張，威脅日益增強，國軍各級部隊在這段期間都加強戒備。特別是駐防在澎湖的部隊，因為位處重要戰略位置，預警反應時間更短，肩負的防衛任務也更為吃重。

蔡總統說明，艦隊只要收到命令，就必須緊急出海執行任務、配合任務管制休假，犧牲陪伴家人時光都是官士兵日常；空軍天駒部隊、陸軍澎防部防空連，一旦接獲敵情，都必須在極短的時間內完成待命和接戰準備，空軍第七雷達中隊也是一樣，必須兢兢業業，維持雷達運作正常，讓敵情無所遁形。

「你們都是我們台灣人民的驕傲」，蔡總統強調，也因為有紮實訓練及高度抗壓性，縱使近距離監控敵機、敵艦，或者是遭遇敵人惡意挑釁，都能保持沉著冷靜態度，守護國土及家園，要給最高肯定與敬意。蔡總統再次強調，台灣捍衛主權及守護民主自由的決心，絕不會因壓力和恫嚇而退縮，政府也會做好充分準備。

蔡總統表示，面對中國軍事威脅，政府將持續強化自我防衛的決心和能力，明年度的國防整體預算規模已達到新台幣5863億元、創歷史新高，較今年增加約700億元，成長近14%，這次國防預算增加，重點在政府將持續推動國艦國造、國機國造。

另外，也要提高裝備妥善、補充彈藥存量，並且提升後備戰力，發展不對稱作戰，以加速國防建設，建構可恃防衛力量，讓台灣自我防衛的力量可以更加堅實。

蔡總統認為，中華民國國軍的戰力，就是國家安全的保證；全國人民的支持，則是國軍保衛台灣最大的動力，當每一個台灣人看到國軍穿著軍裝時，大家心裡的感覺，就是尊敬與感謝；她身為三軍統帥，非常以國軍為榮，也希望大家繼續以身為中華民國國軍為榮。

蔡總統最後表示，請官兵有空的時候，打通電話給家人，讓家人放心；最後，她要請官兵繼續保持「捍衛國土，捨我其誰」的高昂士氣，只要三軍協力，必能保衛國家。