林佳龍成立工業區後援會 提20項產業政策願景

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民進黨新北市長參選人林佳龍（右4）30日出席新北市8大工業區後援會成立大會，現場「凍蒜」聲不斷。林佳龍並在會中提出包括工業政策、未來潛力產業及產業人才政策等20項願景。中央社記者王鴻國攝 111年8月30日

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（中央社記者王鴻國新北30日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天出席新北市8大工業區後援會成立大會。會中提出包括工業政策、未來潛力產業及產業人才政策等20項願景，加速引進產業發展。

林佳龍表示，台灣在總統蔡英文帶領之下「令世界看見、令世界需要、也讓世界喜愛」，首都圈有1000萬人口，但是卻沒有首都圈國家產業發展戰略，他希望藉由此次參選新北市長，能將這一塊拼圖完整拚上，讓新北成為台灣產業發展跟就業最好的城市。

林佳龍說，建構新北市成為新都心，而不是環繞台北市衛星城市，在大戰略上需要國土規劃，因此，打造溪北捷運勢在必行，未來五泰輕軌能夠提升到中運量，串聯安坑或深坑、淡水、八里及機場捷運所串連林口輕軌，在這個國土規劃及交通架構下，引進產業發展。

林佳龍也提出20項新北產業發展政策願景，包括工業政策中的科技產業、傳統產業、倉儲物流、能源產業，以及未來潛力產業的綠能、循環經濟、智慧物流等發展政策，再加上產業人才政策中補助青年創業、協助在地產業新創轉型等。

林佳龍今天出席工業區後援會成立大會，包括國策顧問張秋海、基隆市長林右昌、立法委員吳秉叡及工業區後援會總會長魏雅庵、中華民國工業區廠商聯合總會長賴博司等人都出席力挺，場面熱烈。（編輯：方沛清）1110830