蔡英文澎湖助選：陳光復是克服東北季風的男人

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民進黨主席蔡英文（中）30日到澎湖為黨籍縣長參選人陳光復（右）站台，指出澎湖位居第一線，需要一位堅定又勇敢的縣長來顧好，澎湖安全就是台灣的安全，籲請鄉親朋友用選票大力支持陳光復。中央社 111年8月30日

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（中央社澎湖縣30日電）身兼民進黨主席的總統蔡英文，今天在陳光復競選看板中親書「克服東北季風的男人」，籲請選民票投2022澎湖縣長選舉最好的候選人，就是陳光復。

總統蔡英文今天抵澎，分赴空軍天駒部隊、澎防部防空連、空軍第七雷達中隊與海軍一四六艦隊等視導，致贈秋節慰問金，感謝防區官兵在軍機擾台與封台軍演期間，堅守崗位、保國衛民的辛勞。

蔡總統在民進黨立委楊曜與陳光復等人陪同下赴全國最古老的天后宮參拜，祈求國泰民安、風調雨順，除致贈天后宮香油錢，並與主委蔡光明等委員合影，也向在場不少觀光客問好。

蔡總統隨後前往縣長參選人陳光復競選總部加油，當場在陳光復競選看板中寫下「克服東北季風的男人」，並表示，中央明年總預算是有史以來最大預算，而且還是最會還債的政府，無論是老人長照、幼兒津貼、地方建設經費等，都大幅成長，未來一定是要和地方一起做，而陳光復除了是會做事、會溝通的好縣長，每一分錢都花在刀口上，更是債務管理的好縣長。

蔡總統指出，近期兩岸關係緊張，共軍擾台與封台的軍演外，中國漁船越界抽砂，嚴重破壞海洋生態，造成漁民困擾，澎湖位居第一線，需要一位堅定又勇敢的縣長來顧好，澎湖安全就是台灣的安全，2022澎湖縣長選舉，最好的候選人就是陳光復，呼籲選民這一次一定要拚到勝選。（編輯：陳仁華）1110830