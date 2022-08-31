物價飛漲 基本工資審議9/1登場

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（中央社記者吳欣紜台北31日電）一年一度的基本工資審議會將於明天上午召開，由於物價飛漲，外界預估基本工資勢必調漲，但受經濟情勢仍有不確定因素等影響，讓基本工資調幅討論增添變數。

基本工資攸關邊際勞工生活，勞動部明天上午9時將在勞動部舉行基本工資審議委員會，會中將就各項社會經濟情勢指標討論是否調漲基本工資。

根據主計總處最新預測，今年消費者物價指數（CPI）年增率為2.92%，創下14年來新高，民眾對於物價飛漲普遍有感。而總統蔡英文、勞動部長許銘春日前出席活動時，也都分別對於調漲基本工資持正向態度，因此外界預估基本工資將再度調漲。

不過，根據多個經濟機構預測，今年下半年經濟情勢不如去年來的佳，都分別下修經濟成長率的預測值，顯示審議委員必須在物價及經濟情勢兩相權衡下討論出明年基本工資調幅。

對於基本工資調整，勞方委員及勞團喊話，希望能一步到位至新台幣2萬8000元，才有可能在蔡總統卸任前達到月薪3萬元的目標，明天也會在審議會前召開記者會表達訴求。

而根據全國工業總會調查，有64%業者對於明年經濟前景感到悲觀，若要調漲基本工資，高達76%業者僅能接受調幅在3%以下。全國商業總會也認為物價上漲對薪資或者是資方原物料生產成本有很大壓力，盼幅度不要太大。

蔡總統上任後，基本工資已連6次調漲，從蔡總統上任前2萬8元提升到2萬5250元，調幅約達26.2%，時薪則由原本的120元提升到168元，調幅共達40%，明天審議會後是否能達成蔡總統任內連7漲，更受外界關注。

現行基本工資為月薪2萬5250元、時薪168元。（編輯：張雅淨）1110831