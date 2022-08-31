勞團喊話基本工資調至逾2.8萬 速訂最低工資法

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（中央社記者吳欣紜台北31日電）勞動部明天將召開基本工資審議委員會，多個勞團今天呼籲基本工資月薪應調至新台幣2萬8000元以上，也要求勞動部儘速訂定最低工資法，讓基本工資調整有所依循。

基本工資審議委員會由勞、資、政、學4方委員共同決定，勞動部9月1日上午將召開審議委員會討論明年基本工資是否調整。

勞工團體工鬥今天到勞動部前召開記者會，高喊「勞動部硬起來」，要求基本工資月薪應該調至2萬8000元以上、總統蔡英文任內達成基本工資3萬元的目標。

新高市產業總工會理事長何政家今天指出，如今物價飛漲，如果勞工一個月月薪沒有3、4萬元很難活得下去，去年至今的消費者物價指數（CPI）已經超越6%，如果沒有調薪也就是變相減薪。

何政家呼籲，資方團體不要再抵制基本工資調漲，資方的成本上漲主因以原物料上漲為多數，不要再拿調整基本工資來當作藉口。

何政家提到，訂定最低工資法是蔡總統2016年的政見，但最低工資法目前仍沒有進度，呼籲勞動部儘速訂定，讓未來基本工資調整有所依循。

對於勞團訴求，勞動部指出，由於基本工資是由「基本工資審議委員會」勞、資、學、政4方委員共同決定，因此有關基本工資的調整數額，必須尊重委員會的審議結果，而今年民生物價上漲，大家都關心勞工實質購買力下降的問題，但經濟情勢上也有COVID-19疫情及國際因素的不確定性存在，委員會會整體通盤考量，審慎決定基本工資的調整。

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勞動部強調，蔡總統上任以來，政府每年檢討基本工資且逐年調漲，月薪已有6次調整，調幅達26.2%，而時薪調整7次，調幅達40%。

最低工資法部分，勞動部指出，草案已陳報行政院審查，因為最低工資的訂定攸關勞資權益，且考量勞雇對於審議最低工資的參採指標，還有不同意見，必須審慎處理，在最低工資法未立法前，勞動部仍會每年檢討基本工資，以保障基層勞工權益。（編輯：張雅淨）1110831