勞方喊基本工資調至2.8萬 工商界盼調幅勿過大

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（中央社記者鄭鴻達台北25日電）基本工資將於9月1日審議，勞方已喊話，希望月薪調到新台幣2.8萬元。工商界認為，物價上漲資方也有壓力，也認為應考量若年年都要調漲，盼幅度不要太大。經濟部則說，將在審議委員會反映產業意見，盼創造勞資雙贏。

基本工資將於9月1日審議，考量消費者物價指數飆高、消費成本增加，勞方認為，基本工資勢必調整、否則就是減薪，盼月薪能一步到位、調至2.8萬元。

經濟部表示，尊重勞動部專業的審議機制，經濟部有代表參加，也會適度說明產業意見，也期望在全球經貿環境持續變動下，勞資雙方可以取得雙贏。

全國商業總會理事長許舒博今天出席金舶獎頒獎典禮時受訪表示，每次基本工資勞方都喊很高，但他認為資方都是理性在探討，物價上漲當然對薪資有很大壓力，同時也對資方原物料的生產成本也有壓力。

許舒博說，他一直談基本工資審議能定義一個規範，據此看物價、通膨、GDP成長率有多少，再用數據資料演算基本工資成長幅度要多少，避免勞、資雙方每次為此對抗、對立。

許舒博說，他不大想談勞方喊的數字對不對，他希望能一起檢視，讓資方在合理範圍內提高基本工資，但資方除負擔薪資的調漲，也還有勞健保跟著漲，因此資方負擔相對較重。

許舒博建議，例如目前健保費雇主、勞工、政府的負擔比例，分別是「6：3：1」，他希望這塊可以調整，若是如此，他當然就贊成基本工資政府要怎調就怎調。

至於基本工資漲幅的合理範圍，許舒博強調應將物價上漲、GDP，以及原物料進口成本等數據納入一起計算，目前採用的是消費者物價指數（CPI）、GDP計算，這樣對資方不公平，因為這沒算到資方增加的成本。

全國中小企業總會理事長李育家表示，若真要調漲到2.8萬元，這調幅可不小，若真有必要每一年都調漲基本工資，希望調幅不要這麼大，畢竟基本工資調漲，將連動雇主給付的勞保、健保、勞退費用跟著提高。

李育家說，對產業界來說，過去有許多企業獲利狀況不錯，或許還能接受，但現在許多企業獲利狀況下降，若基本工資一次調漲到位，將讓許多產業很辛苦。

李育家也提及，去年決定調漲2022年基本工資時，政府有提出基本工資補貼方案，因此若今年審議委員會仍決定要調漲，也盼能適度比照，讓獲利狀況相對不佳的企業得到幫助。（編輯：潘羿菁）1110825