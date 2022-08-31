帛琉副總統與蔡總統視訊 讚台灣國會女性占比近5成全球應效仿

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總統蔡英文（右）31日以視訊方式接見帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（左）伉儷訪團，期待台帛之間能持續發展跨領域的交流，為雙方人民帶來更多福祉。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 111年8月31日

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（中央社記者葉素萍台北31日電）總統蔡英文今天偕同副總統賴清德以視訊方式接見帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜伉儷訪團。蔡總統說，兩國已完成簽署刑事司法互助協定、法醫合作瞭解備忘錄等，期待台帛持續發展跨領域交流，為雙方人民帶來更多福祉。

席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）訪團，原本要會見蔡總統，但因部分團員確診，改以視訊方式會面。蔡總統致詞時，對於訪賓無法到總統府，感到非常惋惜，除了表達關心慰問，也祝福早日康復。

蔡總統指出，台灣和帛琉都是熱情洋溢的海洋國家，也共享民主自由的普世價值。過去20多年來，台灣和帛琉在共同理念下，在各領域合作打下穩固基礎，也持續透過交流，讓彼此人民情誼更加深厚。

蔡總統提到，去年3月底，她在總統府接待帛琉總統惠恕仁伉儷，一起在疫情期間推動觀光旅遊，促進經濟復甦，惠恕仁伉儷也搭乘首航的「台帛安全旅行圈」班機返回帛琉。

蔡總統感謝帛琉政府展現民主盟友之間相互扶持的精神，長期在國際領域為台灣發聲、支持台灣的國際參與。現在全球進入後疫情階段，台灣和帛琉更要加強合作，一起為國際社會做出更多貢獻。

蔡總統強調，席嫵杜此行來訪，兩國已完成簽署「刑事司法互助協定」、「法醫合作瞭解備忘錄」及「災害風險管理能力建構與災防技術共享合作協定」。她期待，台帛之間能持續發展跨領域的交流，為雙方人民帶來更多福祉。

蔡總統並希望在不久的將來，席嫵杜再次來台訪問，一起努力為台帛關係創造更豐碩成果。

席嫵杜致詞表示，這次訪問行程，簽署3項非常重要的協定，涵蓋領域包括氣候變遷、災害整備、刑事司法互助及法醫合作等領域。這些夥伴關係，也都符合惠恕仁為2022年所宣布的主題，也就是確保帛琉人民的安全及保障。

席嫵杜說，她期待近期能再次造訪台灣，與蔡總統親自見面。她身兼司法部長，期待雙邊有更多機制，能強化在司法、海事監測、災害管理及資訊科技等領域的共同利益。

席嫵杜提到，帛琉和台灣一樣，有廣大的領海，但土地管轄面積較小。帛琉非常努力在前線運用手邊擁有的科技，尤其是遠距數據監測工具，以維持監控領海。她非常感謝區域夥伴，特別是中華民國台灣的支持，讓印太地區能保持自由與開放。

席嫵杜談及，在打擊犯罪的同時，帛琉致力於保護國民及自然資源。因此，在刑事調查時，運用鑑識科學為公民伸張正義至為重要，這也是為何訪團簽署協定，對帛琉的未來是如此重要。她希望透過知識及專業的交流，打造帛琉國內法醫調查量能。

席嫵杜表示，台灣提供帛琉年輕人在台就學獎學金。目前有超過65名帛琉學生在台就讀大學，這對帛琉的未來是項很大的投資，相信也有助打造帛琉與整個太平洋地區的穩定與安全。

席嫵杜提到，很感佩台灣女性在政府部門所扮演的重要角色，希望能對在帛琉政府治理中的性別平衡產生正面影響。在帛琉，女性在國會議員所占比例不到10%；台灣女性在國會占比將近50%，像這樣子的性別平衡，全世界都應該效仿，也希望台灣能做為全世界女性賦權及性別平等運動的領頭羊。（編輯：謝佳珍）1110831

總統蔡英文（後中）31日與副總統賴清德（後左）以視訊方式接見「帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜伉儷訪團」。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 111年8月31日