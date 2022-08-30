台帛視訊簽署刑事互助協定和法醫合作瞭解備忘錄

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法務部長蔡清祥（右2）與帛琉副總統席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）30日透過視訊連線，簽署刑事司法互助協定及法醫合作瞭解備忘錄，將建立台帛之間法醫專業的正式交流管道，包括在個案合作上，台灣法醫經請求即可親赴帛琉進行屍體相驗、解剖、鑑定等。中央社記者劉世怡攝 111年8月30日

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（中央社記者劉世怡台北30日電）法務部長蔡清祥與帛琉副總統席嫵杜今天以視訊方式，共同簽署刑事司法互助協定及法醫合作瞭解備忘錄，法醫部分是首例，見證兩國良好交流互動延伸至司法領域及法醫合作。

法務部長蔡清祥指出，帛琉這次除了簽署刑事司法互助定之外，還特別簽了一個法醫的合作，未來他們有法醫案件需要時，將派專業法醫去協助相驗、解剖、化驗等，期許未來合作更密切，同時也會幫忙訓練對方法醫人員；司法互助協定是一直有跟很多國家做執法合作，目前刑事司法互助協定簽署共計10國，民事司法互助協定則為2國。

法務部發布新聞稿指出，帛琉共和國為台灣在太平洋區域堅實友邦，與台灣有超過20年邦誼，兩國在航空、衛生、教育、派遣打工、移民及防制人口販運、警政、海巡執法等領域向來互動密切，兩國人民情誼堅固。

帛琉副總統兼司法部長席嫵杜女士（Vice President and Minister of Justice J. Uduch Sengebau Senior）今天率團來台，並在配合防疫規範下與法務部長蔡清祥透過視訊簽署「中華民國（台灣）政府與帛琉共和國政府刑事司法互助協定」及「中華民國（台灣）政府與帛琉共和國政府法醫合作瞭解備忘錄」，外交部大使曾瑞利則獲邀出席觀禮。

新聞稿指出，席嫵杜與蔡清祥透過視訊會談時，雙方從未來跨境司法合作方向進行深入對談，更針對近年猖獗的跨境非法博弈、電信詐欺犯罪交換意見，均深切肯認台帛簽署刑事司法互助協定的必要性，並期許能在此基礎上，積極提升兩國司法合作效能。

另外，雙方對於兩國法醫能夠經由備忘錄的簽署而延續合作，均表以肯定與支持。

新聞稿提到，本件備忘錄及協定的簽署，始於民國109年間，台帛兩國先就派遣台灣法醫至帛琉支援相驗案件一事進行研議，繼而開啟兩國簽署備忘錄及刑事司法互助協定的契機；期間特別感謝外交部及駐帛琉共和國大使館居中協調，經過雙方司法及外交人員，歷經2年不間斷磋商，彼此就各自不同的司法制度、法律規範等細節一一研商，過程中並克服嚴峻疫情考驗，終於在今日簽署。

刑事司法互助協定生效後，兩國將來可以在刑事調查、追訴、法院審理等程序中，透過司法互助提供證據、協助文書送達、確認人及物之所在、執行搜索、扣押、凍結及執行罰金刑等協助；雙方執法人員更可在徵得同意前提下透過視訊詢問證人或在證人、被告陳述時在場，也可用科技設備輔助方式協助進行犯罪偵查，以縮減跨境取證耗費的資源，經由兩國辦案人員實質合作，組成類似聯合調查團隊（Joint Investigation Team）模式，進而達到共同打擊跨境犯罪，有效防制犯罪目標。

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至於，法醫合作瞭解備忘錄生效後，將建立台帛之間法醫專業正式交流管道，包括在個案合作上，台灣法醫師經請求即可親赴帛琉進行屍體相驗、解剖、鑑定，協助帛琉檢察官儘速釐清死因，以助追緝凶嫌到案，及時還給家屬公道，實現司法正義。

而且在制度建立上，備忘錄第六條約定：「雙方將合作進行人員之訓練及交換，以培育法醫學專才。」藉此開啟兩國法醫技術交流、人才培育的管道，讓台灣將先進的法醫科學推展至友邦帛琉，協助共同打造更完善的刑事司法環境，落實國際人權的保障。（編輯：方沛清）1110830