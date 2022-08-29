金防部：無人機進入獅嶼 守軍發射信號彈後飛往廈門

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（中央社記者黃雅詩台北29日電）金防部今天表示，下午4時8分，發現民用無人機一批一架次，進入獅嶼地區禁限制水域上空，駐守部隊即依「示警、通報、驅離、防衛射擊」之程序應處，該架無人機於守軍射擊信號彈示警後，即於4時9分往廈門方向飛離。

針對中共民用無人機頻繁出現在外島拍攝國軍防區崗哨，引發外界議論軍方應變措施。國防部28日強調「捍衛國家安全，即起適切反制」，國軍將採取包括驅離在內等必要反制措施，以確保國家安全。

陸軍金門防衛指揮部今天晚間發布新聞稿表示，下午4時8分，發現民用無人機一批一架次，進入獅嶼地區禁限制水域上空，距離200公尺、高度30公尺。

金防部指出，駐守部隊即依「示警、通報、驅離、防衛射擊」之程序應處，該架無人機於守軍射擊信號彈示警後，即於4時9分往廈門方向飛離，金防部將持續保持警戒、嚴密監控。（編輯：林克倫）1110829