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首頁 / 政治

中共無人機頻擾外島 國防部：即起適切反制

2022/8/28 17:54（8/28 18:26 更新）
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中共民用無人機頻繁出現在外島拍攝國軍防區崗哨，國防部28日強調「捍衛國家安全，即起適切反制」。圖為金門漢光實兵演練畫面。（金防部提供）
中共民用無人機頻繁出現在外島拍攝國軍防區崗哨，國防部28日強調「捍衛國家安全，即起適切反制」。圖為金門漢光實兵演練畫面。（金防部提供）
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（中央社記者游凱翔台北28日電）中共民用無人機頻繁出現在外島拍攝國軍防區崗哨，引發外界議論軍方應變措施。國防部今天強調「捍衛國家安全，即起適切反制」，國軍將採取包括驅離在內等必要反制措施，以確保國家安全。

中國社群軟體「微博」再度流傳一段影片，一架中共無人機接近並拍攝金防部崗哨，除拍攝到國軍官兵之外，崗哨設施、機艦識別圖清晰可見。

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陸軍金門防衛指揮部上午發布新聞稿表示，烈嶼地區昨天發現不明飛行器短暫掠過上空，經比對研析應為民用無人機，部隊依標準作業程序，射擊信號彈警示，並保持監控及高度警戒。

國防部下午也在官方臉書粉絲團發布圖卡，強調「捍衛國家安全，即起適切反制」，也表示，無人機等飛航實體造成國安、飛航安全重大威脅，國軍將採取包括驅離在內等必要反制措施，以確保國家安全。（編輯：楊凱翔）1110828

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