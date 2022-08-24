中共民用無人機頻擾外島 學者籲設置防空氣球

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（中央社記者游凱翔台北24日電）針對中共無人機侵擾金防部崗哨的應變方式，學者今天建議，除了使用無人機干擾槍外，建議可設置屬被動防禦的「防空氣球」，依地形及防區特性，分別部署不同防禦高度，反制低空來犯小型飛行載具。

中國社群媒體近期轉發一張照片，宣稱是中共解放軍無人機拍攝金防部官兵的崗哨，哨兵裝備、表情都清晰可見，並有中國網友在留言處詆毀國軍官兵。

金門防衛指揮部晚間發布新聞稿證實此事並表示，二膽島16日下午發現民用無人機侵擾，期間值勤官兵均有高度警覺，並採辨識、應處、通報等處置程序；周邊休息官兵則自發性以石頭丟擲、擾亂，該架無人機隨即飛離。

面對未來中共以無人機手段侵擾外離島防區恐成常態，對於國軍應變方式，國防安全研究院學者蘇紫雲建議，可在不同的高度部署被動防禦的「防空氣球」，藉此干擾低空飛行器來犯，並輔以現行的無人機干擾槍配發給外島防區使用。

蘇紫雲解釋，防空氣球的特色是外層具有韌性、內部則用氮氣充填，透過鋼索繫留，可依地形及防區特性，分別部署在不同的防禦高度；由於是被動防禦，較能避免干擾槍射擊等主動防禦方式升高緊張關係。

蘇紫雲也認為，觀察這些影片可發現，外島防區官兵在應對這些威脅時「相當克制」，也謹記備戰不避戰態度；但從俄烏戰爭可知，無人機可改裝投放炸彈，因此國軍未來應納入類似風險，積極建立標準作業程序。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，由於金門、馬祖等位處前線，若貿然開火恐引發連鎖效應，既然是民用無人機，軍方應該設法進行干擾，同時應儘速透過中科院、外購等方式取得干擾措施。

另外，國軍目前正針對全台重點營區設置由國家中科院研製的「遙控無人機防禦系統」。

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根據國防部111年度預算書內容刊載，為防範無人機，針對基地（港口）、機場，建立遙控無人機防禦系統；另外，離島、獨立營區、高山站台、飛彈陣地等重要機敏營區，依營區範圍對入侵營區的無人機實施偵蒐、干擾，提升基地、飛航安全維護及戰時防衛作戰能力，因此將在民國111年至115年間，於全台45處營區建置遙控無人機防禦系統。

國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所曾示警，中國廠商在小型無人機方面稱霸全球商業市場，可預期國軍一旦遭遇地面武裝衝突時，不可避免將面對無人機威脅；西方國家有關反制小型無人機相關能力的建構發展，值得台灣注意。（編輯：林克倫）1110824