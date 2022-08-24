破曉時分鎮疆操演 澎防部灘頭火砲射擊強化戰力

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（中央社記者游凱翔台北24日電）中共頻以機艦擾台，澎湖等外島身處防務第一線，不斷透過演練強化戰力。澎防部今天清晨實施鎮疆操演，官兵在破曉時分進行各式火砲射擊任務，M60A3戰車射擊瞬間產生的烈焰占據灘頭，場面震撼。

軍事新聞通訊社報導，為驗證部隊訓練成效，澎防部凌晨執行「鎮疆操演」，包括M60A3戰車、105榴砲、155榴砲、120迫擊砲、50機槍等各式武器實施實彈射擊，場面震撼，以高效能聯合打擊，展現鎮疆部隊堅實戰力。

操演期間，M60A3戰車實施灘岸戰鬥，藉各項射擊項目驗證官兵作戰能量；155榴砲實彈射擊、105榴砲及120迫砲於射擊照明彈後變換陣地，並以火力支援射擊，50機槍則對空中目標射擊，各項武器相輔相成，發揮高效能聯合打擊能量。

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參演官兵、澎防部蔡惟盛中士表示，他第一次在鎮疆操演擔任砲長職務，過程中需指揮砲班下達正確命令，使各員能夠互相配合、精準命中目標。完成射擊任務後，自己對於砲班的表現深感驕傲，也更有信心帶領團隊，為下一次的任務做好準備。

鎮疆操演、雲台操演，均為外島防區統整各型輕重武器，模擬面對敵軍意圖對台實施登陸作戰或進犯下的實彈射擊演練；澎防部、馬防部的部隊名也叫鎮疆部隊及雲台部隊。（編輯：郭無患）1110824