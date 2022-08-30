中國無人機頻擾 綠委：認知作戰要讓民心浮動

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（中央社記者王揚宇台北30日電）中國民用無人機近期多次到金門軍方營區拍攝，引發各界關切。民進黨立委郭國文今天說，這是認知作戰；民進黨立委林靜儀表示，這是騷擾動作，希望造成台灣民心浮動，黨團有要求國防部因應。

民進黨立法院黨團今天召開記者會，媒體詢問，中國無人機近來頻繁侵擾台灣外島等議題。與會的郭國文說，這是認知作戰，將來要怎麼配置無人機的干擾機，尊重國防部，就他理解，前線還沒配置，這是技術與程序問題，不難解決。

民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀指出，這並非中國在竊取資訊，而是在做騷擾動作，希望造成台灣民心浮動，而且中國做這種挑釁動作如果造成台灣反擊，中國便可以對國際社會塑造是台灣主動改變現狀、對中國攻擊動作等目的，黨團已要求國防部要有因應態度。

此外，媒體詢問聯電前董事長曹興誠申請回復中華民國國籍一事，林靜儀說，這令人感動與感佩，曹興誠這樣一個指標性人物做這樣的抉擇與動作，相信對國內會造成明確的鼓勵態度。

林靜儀指出，曹興誠用行動證明他與台灣站在一起，這更加凸顯國民黨副主席夏立言在國際緊張局勢下，依然到中國訪問，還違背當初所說，跟中國相關統戰官員見面，高下立判。（編輯：張均懋）1110830