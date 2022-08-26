路透：中國想讓海峽中線消失成既定事實

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（中央社台北26日綜合外電報導）近70年來，一條沿著台灣海峽分隔中國與台灣的假想線幫助維持和平，但路透社分析指出，隨著中國現代化海軍彰顯實力，這條海峽中線似乎愈來愈沒有意義。

一名熟悉區域安全規畫的台灣官員表示：「他們想對我們施加更多壓力，最終目標是要我們放棄 海峽中線 認識海峽中線 台灣海峽中線一般被認為是美國第七艦隊協防台灣時，為確保兩岸穩定，由時任駐台美軍第十三航空特遣隊司令戴維斯准將劃設，因此也稱為「戴維斯線」。 國防部2019年公布海峽中線座標為「北緯27度、東經122度，北緯23度、東經118度」，與前國防部長李傑民國2004年5月在立法院備詢說明相符。 看更多 關閉 。」由於事涉敏感，這位官員拒絕透露姓名。

這名官員表示，中國想讓海峽中線消失「成為為既定事實」。

若干台灣官員表示，台灣「不可能」放棄海峽中線所代表的緩衝區概念。

外交部長吳釗燮本月在記者會上表示，無法容忍台海現狀改變。

吳釗燮說：「我們需要和理念相近的夥伴攜手合作，確保海峽中線依然存在，捍衛整個台海地區的和平與穩定。」「我們國家對於台海中線的看法，就是要維持現狀，而台海中線就是維持台海現狀的象徵。」

其他官員和安全分析師則警告，台灣很難在不升高危險情勢風險的情況下保衛這條中線。

這名台灣官員指出，共軍若進入台灣12海里的領海內，台灣必須做出軍事反應；但除此之外，目前還沒有計畫賦予軍隊或海巡人員更大的回應權力；總統蔡英文數度表示，台灣不會挑起衝突，也不會讓衝突升級。

路透社指出，國際社會對台灣的支持是否足以嚇阻中國闖越海峽中線巡邏，或台灣的盟友是否會幫助台灣維護這道中線，都令人懷疑。

台灣國家政策研究基金會研究員揭仲認為，「推翻」海峽中線這個共識，會增加爆發意外衝突的風險。

他表示，面對來自共軍日益複雜的挑戰，台灣的海巡人員與軍方應重新審視交戰守則，並給予他們更多授權和法律保障。

3名不具名的美國官員則認為，中國跨越海峽中線的戰略重要性不大，美國不認為需要維持海峽中線的地位，也不必在中方越過海峽中線時逼退他們。

加州美國海軍研究生院（U.S. Naval Postgraduate School）學者杜孟新（Christopher Twomey）表示，他認為美國海軍只把海峽中線視為不具法律地位的「政治產物」。（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1110826