歐官員：台周邊若遭封鎖 全球頂尖工廠勢必停擺

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（中央社記者曾婷瑄巴黎19日專電）法國輿論對台海局勢討論熱度持續發酵，並稱台灣為「世界貿易鏈關鍵環節」。歐盟執委布勒東接受法媒專訪時稱台灣為國家，強調若台灣周邊遭封鎖，幾乎全球工廠幾週內都會被迫停工。

美國國會議員訪問團15日再度訪台，以及台美將於今年秋天進行正式貿易談判消息宣布，台灣議題在法國媒體上的討論有增無減，甚至登上許多新聞網站的常用搜尋關鍵字。

除從地緣政治角度看中國軍演與威脅外，法媒也相當關注台灣貿易與科技重要性。

負責內部市場事務的歐盟執行委員布勒東（Thierry Breton）17日晚間接受BFM電視台（BFM TV）財經台談及台海緊張局勢時，將台灣形容為「世界的半導體製造廠」，表示「全球一半最精密的半導體都在台灣製造」。

布勒東在專訪中強調，「儘管這個國家只有2300萬人口，卻是世界的半導體製造廠。若今天台灣周邊遭封鎖，零件出不來，那麼幾週之內，世界頂尖工廠幾乎全數都會被迫停工，因為缺少這些零件」。他指出，這也是歐盟強推「歐洲晶片法案」的原因，以維護歐洲數位主權。

世界報（Le Monde）19日也以「台灣：世界貿易鏈關鍵環節」為題，分析台灣經貿地位。

文章寫道，由於半導體製造技術，台灣島數十年以來就是價值鏈不可或缺的環節，不僅對美國而言，對全球更是如此。

「這個國家，確保了全球一半產量，其中包含超過半數的最新模型。沒有這些半導體，就沒有一顆飛彈、智慧型手機或甚至車子能夠順利出廠。2021年晶片荒已經幾乎使汽車製造商組裝產線停擺，導致損失約2000億歐元」。

世界報指出，已開發國家都推出新的工業政策以加強半導體產量，包括歐盟。然而凱投宏觀公司（Capital Economics）經濟學家李澤（Gareth Leather）分析，「對台灣的依賴還會持續一段時間」，因為開發先進技術與建造工廠都需要時間、能力、大規模投資與外包。這樣的生態系統其他地方很難在短時間內複製。

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法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家艾雷洛（Alicia Garcia Herrero）則向世界報分析另一種觀點。她說，「某種程度上，台灣在全球價值鏈的關鍵地位保護了它，至少在台灣同時保持與美國和中國的緊密貿易連結的時候」。

艾雷洛認為，若台灣太傾向美國，而讓中國不需要台灣，那也會使自身有風險。她觀察，在晶片電子產業上，台、美、中三方扮演互補角色：「美國買進台灣製造的晶片，然後在中國組裝」。（編輯：高照芬）1110819