CNN：共機越台海中線短期不停 擬建立新常態加強恫嚇

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中共軍事演習儘管已正式結束，中國人民解放軍的軍機仍持續越過海峽中線。圖為殲11同型機。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）報導，官員和分析師指出，中國試圖在台灣海峽建立一種「新常態」以削弱台灣對於領土的控制，並利用每次軍事出擊，提升武力犯台的恫嚇力。

美國聯邦眾議院議長 裴洛西 裴洛西小檔案 全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。 生日：1940年3月26日

學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學）

經歷： 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今

2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬

2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長 看更多 關閉 （Nancy Pelosi）本月訪台後，北京在分隔台灣與中國大陸、寬180公里的台灣海峽海空域舉行大規模軍事演習。

分析師指出，這顯示北京當局或許會利用對裴洛西訪台採取軍事回應來「改變現狀」，中共軍機和軍艦接近台灣逐漸變成常態化，裴洛西和其他美國官員所擔憂的事情正成為現實。

美國國防部政策次長卡爾（Colin Kahl）8日表示，「北京正試圖建立一種新常態，目的是威懾台灣」。

儘管演習已正式結束，中國人民解放軍的軍機每天仍持續越過 海峽中線 認識海峽中線 台灣海峽中線一般被認為是美國第七艦隊協防台灣時，為確保兩岸穩定，由時任駐台美軍第十三航空特遣隊司令戴維斯准將劃設，因此也稱為「戴維斯線」。 國防部2019年公布海峽中線座標為「北緯27度、東經122度，北緯23度、東經118度」，與前國防部長李傑民國2004年5月在立法院備詢說明相符。 看更多 關閉 。根據台灣國防部數據，每次派出的架次通常會達兩位數。

共軍在裴洛西訪台後宣布舉行4天軍演，從演習最後一天8月8日到8月16日之間，每天越過中線的共機在10架至21架之間。

國防部12日表示，統計截至下午5時止，共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域10架次。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）

裴洛西訪台前，台灣國防部數據顯示，中國軍機在7月僅有一次越過台灣海峽中線，但當時國防部沒公布軍機數量。

中國和外國分析家指出，共機越過海峽中線的行為短期內不太可能停止。若干人士認為，中共若有效地使這種行為常態化，可能會削弱台灣以及美國在內等盟邦的警覺性。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）中國國力計畫（China Power Project）於12日更新的台灣議題報告指出，北京「尋求建立一種新常態，中國人民解放軍不再尊重台灣對獨立領空和領海的主張」。

中國「觀察者網」的自由撰稿人晨楓表示，「解放軍的演習將成為新常態，但哪一次演習無縫轉接到實戰，就是由中國決定」。

儘管基於 台灣關係法 台灣關係法小百科 Q：它是怎麼來的？ A：1978年12月美國卡特政府宣布將於1979年元旦與中華人民共和國建交，中斷與中華民國（當今的台灣）最早於1913年建立的外交關係。中華民國在美國國會的眾多支持者為了維繫與台灣的各種非官方關係，推動台灣關係法（The Taiwan Relations Act）的立法，4月10日經卡特總統簽署後，追溯自1979年1月1日生效。 Q：它的性質是什麼？ A：台灣關係法是美國的國內法，共18個條文，中文版約4600字。美國國內有人主張，因為它是法律，位階高於華府與北京的3個聯合公報（1972年上海公報、1979年建交公報與1982年的八一七公報）。中方則主張3個聯合公報是具有法律效力的外交文件。 Q：它對台灣的重要性是什麼？ A：台灣關係法與美中雙方簽訂的3個聯合公報常被稱為「1法3公報」，它們共同形成美國對台海兩岸政策的主要架構。 除了授權行政部門「繼續維持美國人民與在台灣人民間之商業、文化及其他關係，以促進美國外交政策，並為其他目的」，台灣關係法開宗明義點出此法是要「協助維持西太平洋的和平、安全與穩定」。 台灣關係法最能體現美國對台灣安全承諾的部分，是它的第2條B款指出：西太平洋地區的和平及安定符合美國的政治、安全及經濟利益，而且是國際關切的事務；美國決定和中華人民共和國建立外交關係之舉，是以台灣的前途將以和平方式決定的期望為基礎；任何企圖以非和平方式決定台灣的前途之舉 — 包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切；提供防禦性武器給台灣人民；維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力或使用其他形式的高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。 美國對台軍售以及美台之間在國防台灣方面的合作，都是根據以上條文。 Q：台灣關係法有無補強措施？ A：有。美國雷根政府在與中國簽署八一七公報的同時，私下向台灣提出「6項保證」，主要是抵消八一七公報有關美國對台軍售應逐年遞減的條文。2016年，美國國會參、眾兩院分別通過共同決議案，小幅調整對台6項保證的內容，並形諸國會文書，但這兩項共同決議案僅表達國會立場，並無法律約束力： 美國不贊成對台軍售設定期限

美國不認為可在台灣與中華人民共和國之間扮演調停角色

美國不會施加壓力要求台灣與中華人民共和國談判

美國對台灣主權的長期立場沒有改變

美國並無計劃修改台灣關係法

八一七公報的內容不表示美國在對台軍售之前會徵詢北京意見 此外，美國國會有部分友台議員認為，台灣關係法對於台灣一旦遭到中國軍事侵略，美國應如何因應的規範不夠明確（所謂的戰略模糊），因此在2000年提出台灣安全加強法，但並未通過。 2018年3月，川普總統將台灣旅行法（The Taiwan Travel Act）簽署生效，代表台美官員互訪的層級可以提高。 看更多 關閉 （The Taiwan Relations Act），美國有義務提供台灣防禦性武器，但在實際遭遇中國武力犯台時，美國是否會保衛台灣，美方仍刻意含糊其辭。

不過，美方領導階層指出，他們意識到北京想要強加「新常態」，美國對此必須有所回應，而且動作要快。

白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）12日在白宮告訴記者，美軍會利用常規戰術之一，也就是實行航行自由。

他表示：「我們會持續在國際法允許範圍內飛行、航行及行動，以符合對航行自由的長期承諾，包括在未來數週內，穿越台灣海峽進行標準的空中與海上通行。」（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1110819