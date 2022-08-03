中共軍演前夕 22架共機逾越台灣海峽中線

（中央社記者游凱翔台北3日電）共軍4日中午起將在台灣周邊6處海域軍演，空軍今晚發布共機動態，27架戰機（5架殲16、6架殲11、16架蘇愷30）侵擾台灣防空識別區（ADIZ），其中6架殲11、16架蘇愷30穿越台灣海峽中線。



美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間10時44分抵達松山機場後，中共解放軍隨即宣布，自4日中午12時至7日中午12時在台灣東西南北周邊共6處海域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。



根據空軍發布的共機動態，在軍演前夕，27架戰機侵擾台灣防空識別區（ADIZ），其中6架殲11、16架蘇愷30穿越台灣海峽中線，另外5架殲16戰機則侵擾台灣西南防空識別區。



空軍對此派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。



國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。



國防部統計，110年10月1日共38架共機擾台；同年10月2日39架、10月3日16架，10月4日更高達56架，這也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次。



今年1月23日有39架共機擾台，為今年以來數量最多一次；5月30日的30架，是今年數量第2多；6月21日的29架是數量第3多。7月2日正值裴洛西訪台，共21架共機（8架殲11戰機、10架殲16戰機、1架空警500預警機、1架運9通信對抗機、1架運8電偵機）侵擾台灣西南ADIZ。（編輯：蘇龍麒）1110803

共軍2日晚間11時宣布4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域軍演射擊。（中央社製圖）