王國材：空運皆有替代路線 不受共軍演習影響

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因應共軍4日起軍演3天，交通部長王國材晚間表示，軍演預計影響18條國際航線，但經協調後往北、往南皆有替代路線，因此實際上影響不大。圖為旅客在台北松山機場報到。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北3日電）因應共軍明天起軍演3天，交通部長王國材今天晚間表示，軍演預計影響18條國際航線，但經協調後往北、往南皆有替代路線，因此實際上影響不大，只是飛行時間可能會比較長；國內航線則不受影響。

因應近日中共文攻武嚇，行政院晚間在新聞中心舉行記者會，由發言人羅秉成主持，行政院政務委員唐鳳、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、王國材、法務部長蔡清祥及國家通訊傳播委員會主委陳耀祥出席。

王國材說，共軍3天的軍演剛好把台北的飛航情報區占滿，原預計影響18條國際航線，但為確保機場順利運作，經過溝通替代航路後，往北美以及東北亞等，可改走日本福岡的飛航情報區，往南可由菲律賓飛航情報區，目前航路還有包含飛航情報區的交接點都已溝通完畢，確保到台灣或是離開台灣的飛機都有航線。

王國材表示，現在因為空運有替代航路，加上因為疫情影響，目前一天降落跟起飛為150架相較少，評估是影響不大，只是飛行時間可能會比較長；而國內航線都沒有受影響。

王國材也說，海運沒有固定航線，但中午時已經發布航船布告，提醒所有船舶避免到演習區域；另也協調農委會通知漁船勿至演習區域作業。

另外，陸運部分，王國材指出，高鐵、高速公路等等關鍵基礎措施，將重點巡察，也會加強巡邏平常保全比較少的地方；而空港、海港若有儲存危險物品的倉庫也將提高警覺，避免破壞造成爆炸或是重大傷害。（編輯：蘇龍麒）1110803