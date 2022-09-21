美國第七艦隊：美加軍艦聯袂例行性通過台灣海峽

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（中央社台北21日綜合外電報導）美國海軍第七艦隊在聲明中說，美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）和加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「溫哥華號」（HMCS Vancouver），台北時間20日在符合國際法情況下聯袂例行性通過台灣海峽。

聲明中說，行經的水域符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍。

聲明指出，兩艘軍艦在台灣海峽行經的水道，不在任何沿海國家領海範圍內。

聲明還說，兩艦一同通過台海，展現美國及其盟邦和夥伴對自由開放印太地區的承諾。

聲明表示，像這樣的合作，是我們達致地區安全與繁榮方法的核心。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，兩艦是在美國總統拜登接受媒體專訪時再度提到美國將協防台灣後通過台海。。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）18日播出拜登（Joe Biden）專訪。他在被問及若中國武力犯台，美軍是否會出兵協防台灣時果斷回答：「會，若發生前所未有的攻擊（unprecedented attack）。」

路透社報導，近年來，美國軍艦一直執行例行性通過台灣海峽，有時英國和加拿大等盟邦軍艦也會例行性通過台海。

去年10月，美軍勃克級（Arleigh Burke-class）飛彈驅逐艦「杜威號」（USS Dewey）也曾與加拿大皇家海軍哈利法克斯級（Halifax-class）巡防艦「溫尼伯號」（HMCS Winnipeg）一同通過台海。（譯者：陳政一）1110921