學者：歐洲應以制裁嚇阻中國 別讓台灣成為烏克蘭

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歐洲學者帕列羅－普萊斯納28日投書政治新聞網Politico，表示歐洲應用不同方式保衛台灣，避免台灣成為下一個烏克蘭。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社記者曾婷瑄巴黎28日專電）俄烏戰爭下台海局勢緊張，歐洲各界關注。歐洲學者帕列羅－普萊斯納28日投書政治新聞網Politico，表示歐洲應用不同方式保衛台灣，透過經濟制裁的嚴重後果作為嚇阻力量，避免台灣成為下一個烏克蘭。

哥本哈根民主峰會主辦單位「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies Foundation）丹麥籍總監帕列羅－普萊斯納（Jonas Parello-Plesner）今天以「歐洲能避免台灣成為下一個烏克蘭」為題，投書政治新聞網Politico。

同為華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）資深研究員的帕列羅－普萊斯納表示，當威權政權的鄰居是很危險的，而俄烏戰爭讓人們對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）這類獨裁者帶來威脅所抱持的最後一絲天真都消失殆盡。

「儘管如此，歐洲領袖仍持續忽視台灣面對鄰居中華人民共和國的險境。雖然最近北大西洋公約組織（NATO）峰會，歐洲對中國的態度比以往強悍，但台灣仍是禁忌詞。」

帕列羅－普萊斯納寫道，為避免台灣成為下個烏克蘭，「現在正是北約和歐洲聯盟（EU）站出來保護這個民主政體及其價值的時機」。他認為北約和歐盟有能力做到，只是需要做好準備。

他在文中表示，就價值系統而言，「台灣和中國就像日與夜」。在中共總書記習近平「新時代中國特色社會主義思想」統御10年後，中國日益壓迫；於此同時，台灣則成為亞太地區的「民主燈塔」，在自由之家滿分100的民主指數中拿下94分，優於大部分歐盟成員國。

習近平與蒲亭相似，但前者對其野心毫不掩飾：統一祖國，這對他來說包括台灣，並表示將不惜一切代價以必要手段達成目的。中國在此地區軍力快速擴張，不斷以軍機和船艦擾台。

對於可能的入侵，美國將會領導以軍事防衛台灣。美國總統拜登（Joe Biden）曾明言美國將協助防禦台灣。然而在軍事方面，歐洲因為缺乏力量，只會扮演次要角色。

帕列羅－普萊斯納表示，嚇阻戰爭的方式不只一種，歐洲可扮演不同角色。

他認為，歐洲領袖應聯合七大工業國集團（G7）等組織警告中國，任何軍事冒進都會遭遇嚴厲制裁，如同俄羅斯。

若有任何軍事侵略行動，中國將被排除於它得益的全球化之外，且經濟制裁對中國共產黨領袖的傷害將甚於俄國，因為中國共產黨的合法性在於持續提升人民的生活水準。

帕列羅－普萊斯納指出，歐洲領袖該做的第一件事，就是與企業來一場開誠布公的對話。

目前許多歐洲企業都在毫無防備下經歷制裁陣痛、撤出俄羅斯；這些企業應該認清新的事實，並為將來中國入侵台灣的可能性做準備。計劃應急應從現在開始。

學者提醒俄烏戰爭與中國犯台的差別在對於全球經濟衝擊的程度，中國攻台不僅對西方有影響，對自身衝擊更甚，因為中國大幅仰賴出口推動的成長。「對中國提出警告顯得格外重要，好讓經濟損失的風險成為嚇阻力量。」

帕列羅－普萊斯納進一步表示，歐洲人民將會支持對中國採取經濟制裁。

民主聯盟基金會與歐洲調查機構Latana於5月底公布的「民主認知指數」（Democracy Perception Index）顯示，在面對「若中國進犯台灣，是否贊成切斷與中國經濟關係」問題時，52國的受訪者中，有26國的贊成人數超過反對人數，且這些國家包括中國最重要的貿易夥伴，如美國、日本、南韓和德國等，占中國貿易總額的53%。

「這是迫使中國領導人與軍方三思的團結訊息。歐洲領袖應傾聽人民的聲音，開始制定計畫，確保中國了解其行為的後果。在俄羅斯進犯烏克蘭後（歐洲）左支右絀 糟糕得很，若再犯同樣的錯誤，將不可原諒。」（編輯：郭中翰）1110729